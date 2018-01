Schwacher Start kostet Staffelstein das Derby

Die Mannen von TSV-Trainer Mario Reitz bleiben trotz der Niederlage auf Rang 3, die SpVgg ist weiter ungeschlagen und dürfte kaum noch von Platz 1 zu verdrängen sein.



TSVler verschlafen erstes Viertel

Gästetrainer Reitz musste im Derby kurzfristig auf seine beiden Leistungsträger Jonas Boysen und Andre Feulner verzichten. Der Spitzenreiter wurde gleich seiner Favoritenrolle gerecht und ging durch mit 8:2 in Führung (4. Min.). Reitz rief früh zu einer Auszeit, um den Spielfluss der Rattelsdorfer zu stoppen. Doch die ließen sich nicht beirren und zogen bis zum Viertelende auf 16:7 davon.

In Abschnitt 2 fanden die Gäste besser ins Spiel und gestalteten die Partie offener. Die Gastgeber bekamen in der Defensive nun Probleme mit den Staffelsteiner Schützen, die bis auf 15:19 verkürzt (14.). Die Rattelsdorfer kämpften sich zurück, trafen konstant aus der Distanz und baute ihre Führung bis zur Halbzeit wieder auf 35:23 aus.



Starke zweite Hälfte

Nach dem ausgeglichenen zweiten Viertel wollten die Staffelsteiner weiter Paroli bieten. Doch erneut erwischte die SpVgg den besseren Start und zog auf 47:29 (25.) weg. Das TSV-Team gab sich aber zu keinem Zeitpunkt auf und verkürzte bis zum Beginn des Schlussdurchgangs auf 44:55.

Die Staffelsteiner witterten Morgenluft und kamen bis auf fünf Zähler heran (55:50, 32.). Doch musste die Reitz-Truppe der kräftezehrenden Aufholjagd Tribut zollen. Dazu kamen die Foulbelastungen bei Klaus Albert und dem starken Daniel Saulich. Rattelsdorf konterte und setzte sich bis zum Ende wieder auf zehn Punkte ab.



Kritik und Lob von Trainer Reitz

"Das Spiel haben wir aufgrund unseres schwachen ersten Viertels verloren und nicht, weil uns mit Jonas Boysen und Andre Feulner zwei Leistungsträger gefehlt haben. In den restlichen Abschnitten waren wir auf Augenhöhe und gewannen sogar die Durchgänge 3 und 4 knapp", analysierte Trainer Reitz.

Die Staffelsteiner konnten aber hoch erhobenen Hauptes die Abtenberghalle verlassen, verlieren doch die Rattelsdorfer Gäste im Schnitt ihre Spiele mit rund 30 Punkten Differenz. So gab es noch ein Lob von Reitz an sein Team: "Toll, dass die Jungs nie aufgegeben und gut dagegen gehalten haben. Zum Schluss hat uns ein wenig die Kraft und Tiefe im Kader gefehlt. Ein besseres Ergebnis wäre durchaus möglich gewesen." MBo



Die Statistik

TSV Staffelstein: Gärtner (16), Saulich (10), Schneider (9), Albert (7), Popp (6), M. Feulner (4), Schoger (4), Heidenreich (3), Dütsch