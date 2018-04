Schwabthaler SV verspielt die Führung

Die Landesliga-Fußballerinnen des Schwabthaler SV haben ihren unverhofften Heimvorteil in der Partie gegen den SV Neusorg nicht genutzt - wegen der Platzverhältnisse hatte man für das Nachholspiel am Ostermontag das Heimrecht getauscht. Die Schwabthalerinnen führten über den Großteil der Spielzeit mit 1:0, ein weiterer Treffer gelang aber nicht mehr und sie unterlagen durch späte Tore der Gäste mit 1:3.



Landesliga, Frauen

Schwabthaler SV -

SV Neusorg 1:3 (1:0)

Die angriffslustigen Schwabthalerinnen wurden für ihre Einsatzfreude bereits in der zweiten Minute belohnt. Nach einem perfekten Zuspiel von Lisa Hornung ließ Lisa Kestler zwei Gegenspielerinnen stehen und traf zum 1:0.



Der Schwabthaler SV erhöhte in den folgenden 20 Minuten den Druck und bestimmte das Spielgeschehen, zwingende Chancen entstanden aber nicht. Die Gäste aus Neusorg stellten in der Mitte des ersten Abschnitts taktisch um und kamen daraufhin besser ins Spiel. Es ergaben sich zwei Möglichkeiten, die Neusorg zunächst aber nicht nutzte. Mit einer 1:0-Führung ging die Heimelf in die Halbzeitpause.



Kurz nach dem Seitenwechsel hatte Silvana Goller eine gute Möglichkeit, die Führung auszubauen, doch ihr Schuss wurde im letzten Moment von der starken Gäste-Torfrau Manuela Lotter geblockt. Neusorg wechselte doppelt und brachte damit neuen Schwung in ihre Angriffe.



In der 70. Minute prüfte die eingewechselte Anna Friedrich Heimkeeperin Jaqueline Spindler im Mauereck, bevor sie zwei Minuten später mit einem satten Schuss von der Strafraummitte den Ausgleich erzielte. Daraufhin legten die Gastgeberinnen den Fokus wieder auf Sturm und hatten durch einen Freistoß von Lisa Kestler die Chance, wieder in Front zu kommen. Doch Lotter im Tor der Gäste entschärfte den gut platzierten Schuss mit einer Glanzparade. Die direkt aufs Tor gezogene Ecke konnte von Neuensorg im letzten Moment geklärt werden. Ein weiterer Eckball landete bei der aufgerückten Janine Hofmann, die einen Schuss in Richtung Tor abgab, doch eine Gästespielerin warf sich im letzten Moment dazwischen und klärte auf der Torlinie.



Dann der Schock in der 86. Minute: Gastspielerin Anna Biebl erzielte aus einer nicht geahndeten Abseitsposition heraus das Führungstor für Neusorg. Die Gastgeber versuchten alles, kamen aber nicht mehr zwingend vors Tor, und nach einem Torwartfehler von Spindler in der 90. Minute musste Friedrich nur noch zum 3:1 einschieben. js



Schwabthaler SV: Spindler - Müller, Hofmann (86. Gründel), Baumann, Goller (61. Keil), Esch, L. Kestler, L. Hornung, P. Kestler, Vogt, L. Lieb (55. M. Lieb) .



Schiedsrichter: Präger (Unterpreppach). - Zuschauer: 50. - Tore: 1:0 L. Kestler (2.), 1:1 Friedrich (71.), 1:2 Biebl (85.), 1:3 Friedrich (90.).