Schwabthal verliert trotz guter Abwehrleistung

Nach langer Pause rollte der Ball auch für die Frauen des Schwabthaler SV in der Fußball-Landesliga Nord wieder. Nachdem der Rückrundenauftakt vergangene Woche buchstäblich ins Wasser gefallen war, hatten die SSV-Frauen den Tabellenführer des SV Frensdorf zu Gast, zogen aber mit 0:3 klar den Kürzeren.



Landesliga Nord

Schwabthaler SV -

SV Frensdorf 0:3

Die Schwabthalerinnen waren um eine defensive Ordnung bemüht, um bei Ballgewinn diszipliniert nach vorne zu spielen. Bei bestem Fußballwetter entwickelte sich ein gutes Landesligaspiel, in dem Frensdorf zwar mit Zug zum Tor spielte, die Heimelf jedoch defensiv gut agierte. In der 9. Min. hatte McKinney die erste große Chance für die Gäste, als sie sich in Strafraum tankte, jedoch knapp verzog. Die SSV-Frauen hielten gut dagegen, doch nach 27 Minuten zappelte der Ball im Netz von Torhüterin Spindler. Diesmal war McKinney Vorlagengeberin von Gath, die aus abseitsverdächtiger Position das 1:0 für ihre Farben erzielte.

In der 30. Min. war es wieder McKinney, die Christina Müller zu einer artistischen Einlage zwang, als sie einen Heber über die heraus eilende Heimtorhüterin in Richtung Tor abgab. Nur drei Minuten später musste sich Spindler strecken, um den Schuss von Gath um den Pfosten zu lenken.

In Hälfte 2 besaßen die Gäste die erste Chance, als Denise Müller an Spindler scheiterte (59.). Zwei Minuten später köpfte Baumann haarscharf am Gästetor vorbei. Kurz darauf hatte Goller den Ausgleich auf dem Fuß, doch ihre Bogenlampe ging knapp daneben. Das Quäntchen Glück hatten die Frensdorferinnen. In der 71. Min. landete ein Klärungsversuch des SSV genau vor den Füßen von McKinney, die ohne Mühe zum 0:2 vollstreckte.

Die Heimelf hatte nun nicht mehr viel entgegenzusetzen. So erzielte D. Müller kurz vor Schluss das 0:3. Die disziplinierte Abwehrarbeit gegen den Spitzenreiter macht den SSV-Frauen Mut im Kampf um den Ligaverbleib. JaS