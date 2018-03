Schneyer Julius Gärtner startet mit Gold in erste Herrensaison

Der Radfahrer Julius Gärtner aus Schney, der im vergangenen Jahr noch in der U19 fuhr, gewann sein erstes Rennen in der C-Klasse der Herren in Trier souverän und steigt damit direkt in die B-Klasse auf. Gärtner startete für den Veloclub Ratisbona (Regensburg).



Das Rennen führte über einen 1,8 Kilometer langen Rundkurs, auf dem 32 Runden gefahren werden mussten. Die Strecke führte durch das Trierer Industriegebiet und hatte zwei kleine Anstiege auf der Runde, etwa 1100 Höhenmeter waren zu bewältigen - und das bei -3 Grad und eisigem Ostwind.

Nach dem Start gab es eine kleine Schrecksekunde, weil ein Hund kurz vor dem Feld auf die Straße gelaufen war. Doch keiner der Fahrer kam zu Fall. Danach folgte ein spannendes Rennen mit vielen Attacken, bei denen immer Fahrer des Veloclubs dabei waren. Lange konnte sich kein Fahrer im vorderen Feld entscheidend absetzten. Wegen der Tempoverschärfungen fielen allerdings etliche Athleten aus dem Feld zurück. Erst im Endspurt setzte sich Gärtner - nach guter Vorarbeit seiner Kollegen - klar vor Martin Nitzschmann (RSC Nienburg) und Marcus Pichler (RC 1900 Bierstadt) durch.



Rang 41 in Kroatien

Vier Wochen vor dem offiziellen Saisonstart in Trier fuhr Gärtner mit seinem Regensburger Team in Kroatien beim GP Laguna Porec, einem international besetzten UCI 1.2 Rennen, mit. Dort erreichte Gärtner einen guten 41. Rang. Auf der 160 Kilometer langen Strecke mit etwa 1500 Höhenmetern mussten wegen der Kälte und des Dauerregens mehr als die Hälfte der 120 Starter das Rennen vorzeitig beenden. jg