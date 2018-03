Sawatzki einziger Lichtblick bei Kunstadt-Weidhausen

"Wenigstens sind es keine 40 Gegentore geworden", stellte ein Fan des TV Weidhausen nach dem Heimspiel der SG Kunstadt-Weidhausen gegen die HSG Freising-Neufahrn fest. Dennoch spricht der 20:39-Endstand eine deutliche Sprache hinsichtlich des Kräfteverhältnisses der beiden Teams.

Von vornherein war klar, dass die SG-Handballerinnen als Landesliga-Schlusslicht gegen den Titelanwärter HSG Freising-Neufarn krasser Außenseiter sind. In den ersten zwölf Minuten gelang der SG gerade mal ein Tor, während die Frauen der HSG die überforderte Abwehr der Gastgeber durcheinanderwirbelten und zehn Tore markierten.



Gäste hebeln Abwehr aus

Die Gäste hebelten geduldig mit überraschenden Pässen auf die Außen die zu weit nach innen gerückte 6:0-Formation der SG aus. Der Angriff der Kunstadterinnen wirkte einfallslos. Erst nach 15 Minuten fing sich die heimische Mannschaft. Beherzt traten Yvonne Lang und Fabienne Seufert auf. Bis zur 28. Min. verkürzte die SG auf 9:16.



Torflaute nach der Pause

Nach der Pause (10:18) hatten die Frauen unter ihrer Trainerin Christine Gahn den Faden völlig verloren. Es dauerte zehn Minuten, ehe der Heimmannschaft ein weiterer Treffer gelang. Freising führte mit 25:10.

Lag es nun daran, dass die HSG im Gefühl des sicheren Sieges einen Gang zurückschaltete oder man sich bei der SG nicht völlig abschlachten lassen wollte, die SG erzielte im Wechsel mit den Gästen wieder ihre Tore bei denen sich vor allem Marion Held und Yvonne Lang mit präzisen Würfen auszeichneten.

Erfreut registrierte man am Rande auch den gelungenen Einstand der Jugendlichen Celina Sawatzki. Die Linkshänderin krönte ihre Premiere in der Frauenmannschaft gleich mit zwei Toren. kag



Die Statistik

Tore für die SG Kunstadt-Weidhausen: F. Seufert (5/3), M. Held (4), Y. Lang (3), C. Sawatzki (2), L. Klihm (2/1), F. Röschlein, S. Hümmer, L. Bauer, S. Aust (je 1) / Tore für die HSG Freising-Neufahrn: S. von Bechen (9/4), M. Lerch (5/1), C. Schredl (4), L. Sigl (4/2), M. Eisgruber, S. Nierhaus, F. Haska (je 3), T. Obermeier (3/1), N. Biesenthal (2), K. Habler, S. Frachet, S. Dötterl (je 1) / SR: Hermannstädter, Richter