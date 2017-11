Sachsen gewinnen Altligaturnier in Staffelstein

Den Turniersieg sicherten sich die Oldies vom FC Eilenburg. Die Kicker aus dem Kreis Leipzig schlugen im Finale im Neunmeter-Schießen den FC Lichtenfels.

In den Gruppenspielen zeichnete sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen dem FC Lichtenfels, der SpVgg Rattelsdorf und dem FC Eilenburg ab. Die Sachsen setzten sich in der Gruppe A ungeschlagen vor dem ASV Hollfeld durch.

Spannender ging es in der Gruppe B zu, wo der FC Lichtenfels dank des besseren Torverhältnisses vor der punktgleichen SpVgg Rattelsdorf die Nase vorn hat.

Im Halbfinale gewannen die Eilenburger gegen Rattelsdorf knapp mit 1:0. Das zweite Semifinale zwischen dem FC Lichtenfels und dem ASV Hollfeld musste nach einem 3:3 im Neunmeter-Schießen entschieden werden. Der FCL triumphierte hier mit 6:4. Im Spiel um Platz 7 kam es zum stadtinternen Duell zwischen dem TSV Staffelstein und dem Schwabthaler SV, das der TSV mit 2:0 für sich entschied. Platz 5 belegte der SV Großgarnstadt, der die Soccer Kings aus Coburg mit 4:1 besiegte. Im Spiel um Platz 3 gewann die SpVgg Rattelsdorf gegen den ASV Hollfeld mit 4:2.

Im Endspiel erzielte Nico Schuhmann vom FC Eilenburg 70 Sekunden vor Schluss das 1:0. Torsten Krappmann vom FC Lichtenfels erzielte im Gegenzug das 1:1. Im Neunmeter-Schießen behielten die Gäste aus Sachsen mit 4:3 knapp die Oberhand.

Bei der Siegerehrung gab es von Manfred Weidner für die Mannschaften Brotzeitkörbe. Bei den besten Torschützen gab es fünf Spieler mit der gleichen Anzahl von Treffern. Das Los entschied für Stefan Binzenhöfer vom SV Großgarnstadt und Thorsten Krappmann vom FC Lichtenfels, die Eintrittskarten für die Obermain-Therme erhielten. hakl