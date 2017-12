Rüdiger Hecht folgt Frank Terassa

Rüdiger Hecht (LG Forchheim) ist beim Bezirks-Tag der oberfränkischen Leichtathleten im Sportheim der TSG Bamberg zum neuen Vorsitzenden des Leichtathletik-Bezirk IV Oberfranken gewählt worden. Frank Terassa, der dieses Amt über drei Wahlperioden bekleidete, hatte nach 12 Jahren auf eine erneute Kandidatur verzichtet und bereits bei den Wahlen 2013 angekündigt, dass er für das Amt nicht mehr zur Verfügung stehen wird. Terassa war am 26. November 2005 in Coburg als Nachfolger von Alfred Kotissek (LG Bamberg) zum ersten Mann im Bezirk gewählt worden.

Der neue Bezirksvorsitzende ist der Leichtathletik seit mehr als 40 Jahren verbunden. Hecht, von Beruf Informatiker, war in seiner aktiven Zeit auf den Mittelstrecken zu Hause, später wechselte er zum Triathlon. Seit zehn Jahren steht Hecht dem Kreis Bamberg/Forchheim, jetzt Kreis 1 Oberfranken Süd vor, mehr als acht Jahre leitete Hecht als Vorsitzender die Geschicke der LG Forchheim. In seinem Heimatverein VfB Forchheim gehört er als Abteilungsleiter der erweiterten Vorstandschaft an. Hechts 20-jähriger Sohn Moritz ist Oberfrankens bester Sprinter auf der Kurz- und Langdistanz.



Ansonsten gab es bei den Neuwahlen, von Jochen Schweitzer, Präsident des süddeutschen Leichtathletik-Verbandes und Vorsitzender Bezirk Oberbayern, souverän geleitet, nur geringfügige Veränderungen. Jugendwart der U20 Jürgen Grießhammer (LGF/TSV Großwendern) wechselt auf den Posten des Sport- und Wettkampfwarts, Nachfolger Grießhammers ist Joachim Buck (LG Forchheim). Der vormalige Bezirksvorsitzende Frank Terassa stellte sich als Kampfrichterwart zur Verfügung - diese Stelle war bislang unbesetzt. Am längsten in Diensten des Bezirks sind Alfred Kotissek (37 Jahre), jetzt Schatzmeister, und Wilhelm Sörgel, seit 1982 Pressewart/Schriftführer.

Der BLV Oberfranken hat auch wieder einen Jugendsprecher. Samuel Düsel, 18, (LG Bamberg) wird diese Tätigkeit übernehmen.



Frank Terassa, scheidender Bezirksvorsitzender, betonte, dass 12 Jahre an der Spitze des Bezirks eine lange Zeit mit interessanten Erfahrungen sei, inklusive Reibereien und dennoch konstruktiver Zusammenarbeit. Die Kinderleichtathletik könne eine Chance sein, die man besser nutzen müsse. "Wir müssen die Jugend zurückbringen", sagte Terassa. Am Ende seiner kurzen Ansprache bedankte sich Terassa für 12 Jahre kooperatives Teamwork und wünschte seinem Nachfolger Rüdiger Hecht für die nächsten vier Jahre viel Erfolg.



Jugendwart der U20 Jürgen Grießhammer trat dafür ein, die Jugendlichen wieder gezielter zu fördern. Bedauerlich sei, dass die Bezirksstützpunkte kaum genutzt werden. An die Vereine appellierte der Jugendwart, Talente zu den Stützpunkten zu schicken - dort könne disziplinspezifisch und gezielt trainiert werden.



Auch die Jugendwartinnen U16, U14 Ilse Dörfler (Bamberg) und Marianne Ende-Malzer (Forchheim) sahen rückblickend den Saisonverlauf eher zwiespältig. Wirkliche Talente seien die Ausnahme. Für die Trainingsstützpunkte fehlten Interessenten - die Maßnahme verlief im Sand. Dennoch wollen die Jugendwartinnen am Angebot "Stützpunkt" festhalten.



Beim Vergleichswettkampf der sieben bayerischen Bezirke der M/W14 in Hösbach trat Oberfranken nicht in Bestbesetzung an. Im Gesamtergebnis landete der Bezirk auf Rang 6.

Lehrwart Thomas Neubert (Hof) verwies auf die beiden Fortbildungs-Lehrgänge in diesem Jahr in Hof und kündigte für 2018 in Oberfranken einen neuen Ausbildungsabschnitt für künftige Leichtathletik-Trainer an. wsö