Psyche ist ganz wichtig

Auch wenn die personelle Situation weiter nicht rosig ist, so muss das Motto der Frauen der SG Kunstadt-Weidhausen lauten: "Wenn nicht jetzt, wann dann?" Die Frage bezieht sich auf das anstehende Heimspiel der SG Kunstadt-Weidhausen gegen den MVH Schweinfurt 09 in der Handball-Landesliga Nord. Die Partie wird am Samstag um 18 Uhr in der Michelauer Mainfeldhalle angepfiffen.

Verdrängen sollten dabei die Frauen unter ihrem Trainer Udo Prediger die Niederlagenserie in der bisherigen Saison. Denn auch der MHV Schweinfurt hat sich bisher nicht gerade mit Ruhm bekleckert. Siege über den ESV Regensburg II und Schlusslicht TSV Röthenbach stehen neun Niederlagen gegenüber. Dabei musste sich die Mannschaft unter Achim Baudys zuletzt mit den Spitzenteams der Landesliga auseinandersetzen , wobei man zumindest dem Primus der Liga, dem MTV Stadeln mit 22:28 Paroli bot.

Natürlich werden auch die Gäste alles daran setzen, ihre Negativbilanz aufzubessern. Deshalb dürfte neben den physischen Voraussetzungen in dieser Partie die Psyche beider Teams eine entscheidende Rolle spielen. Der Glaube an sich selbst, das Selbstvertrauen jeder einzelnen Spielerin, spielt dabei die entscheidende Rolle.

Deshalb könnte es ein Vorteil für die SG Kunstadt-Weidhausen sein, dass sie Heimvorteil genießt. Die treuen Fans wollen die Mainfeldhalle in einen Hexenkessel verwandeln.

Damit möchte man auch die personellen Ausfälle im Team kompensieren. Catrin Werner und Maria Carl sind beide noch verletzt, und auch Lisa Stirbati wird in diesem wichtigen Spiel fehlen. Doch dieser Verlust kann durch die vorhandenen Spielerinnen durchaus ausgeglichen werden.

Die Diskussion über den Abstieg verdrängen die SGlerinnen derzeit. Das jeweils nächste Spiel ist das wichtigste. Darauf muss man sich voll konzentrieren. Der erste Sieg muss her, und dafür heißt es kämpfen bis zum Umfallen. Es wäre das schönste Weihnachtsgeschenk für Mannschaft, Trainer und Fans. kag