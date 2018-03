Oliver Oester springt bei der HG Kunstadt in die Bresche

Auf ihrem Weg zum Bezirksoberliga-Titel lassen sich die Handballer der HG Kunstadt nicht mehr stoppen. Trotz großer personeller Engpässe - es fehlten mit Hajck Karapetjan der Torschützenkönig der Liga und mit Anton Lakiza der unumstrittene Abwehrchef - schlugen die Kunstadter die SG Marktleuthen/Niederlamitz mit 32:21 (14:12).

Überraschend deutlich, aber in dieser Höhe völlig verdient, besiegte der TV Weidhausen den TV Gefrees in der Michelauer Mainfeldhalle mit 36:23 (16:11).



HG Kunstadt -

SG Marktleuthen/Nied. 32:21

Für den fehlenden Karapetjan sprang Kapitän Oliver Oester in die Bresche. Der Kunstadter machte mit elf Treffern den Hauptunterschied zwischen der HGK und der SG aus. Allerdings taten sich die Hausherren gegen einen unbekümmert aufspielenden Gast gerade in der ersten Halbzeit schwer, da die HGK-Abwehr ohne Lakiza sich im Mittelblock um Oliver Oester, David Jung und Michael Deuber erst finden musste. Eine Führung gelang dem Team von SG-Coach Roch aber nicht, weil die Gastgeber zunächst dank Oliver Oesters Toren zum 6:2 (13.) vorlegten. Die folgenden Abstimmungsprobleme in der Defensive nutzten Maximilian Zapf und Jakob Kassing, die den Tabellensechsten bis zur Pause (14:12) heranbrachten.

Kunstadts Spielertrainer Johan Andersson fand in der Kabine offenbar die richtigen Worte, denn die HGler zeigten deutlich mehr Struktur in der Abwehr. Daniel Mailes Einsatz in der Abwehr sorgte für zusätzliche Stabilität, und Torhüter Alexander Kießling bekam immer mehr Bälle zu fangen. In der Offensive fanden die Kunstadter über Spielertrainer Andersson und den starken Marco Scholz am Kreis, der in der Partie für den verletzten Fabian Brungs kam, immer häufiger den Abschluss. Auf der Gegenseite merkte man den Marktleuthenern spätestens nach dem 21:13 (42.) durch den ebenfalls guten Nicklas Oester an, dass sie selbst nicht mehr an das "Auswärtswunder" glaubten. Dementsprechend sicher und ungefährdet brachte die HG den Vorsprung über die Zeit.

Beim nächsten Heimspiel am 25. März könnten Andersson & Co. gegen die SG Bad Rodach/Großwalbur den Aufstieg bereits perfekt machen, vorausgesetzt man gewinnt nächste Woche beim Tabellenvorletzten SG 12 Bamberg/Hallstadt. mts

HG Kunstadt: Kießling, Swoboda -O. Oester (11/3), Andersson (7/1), Scholz (5), Maile (4), N. Oester (2), Deuber (2), Jung (1), Legat, Brungs / SG Marktleuthen/Niederlamitz: John, Friedel - Zapf (6/3), Kassing (5), Sturm (5), Wunderlich (2), Dietel (1), Oswald (1), Schädlich (1/1), Fürbringer, Purucker / SR: Bönisch, Weisflog (beide Coburg)



TV Weidhausen -

TV Gefrees 36:23

Die Gefreeser mussten auf Martin Jerchl nach seinem Bruch des Augenhöhlenbodens gegen Rodach-Großwalbur verzichten. Bei Weidhausen fehlten die erkrankten Jonas Faber (Torwart) und Christian Freitag.

Dennoch gelang es Weidhausens Trainer Frank Steinberger, dank eines Florian Klihm eine schlagkräftige Truppe zusammenzustellen, die die Gäste von Beginn an auf Distanz hielt.

Bis zur ersten Auszeit des TV Gefrees in der 14. Min. hatte die Heimmannschaft bereits einen Sieben-Tore-Vorsrpung (10:3) vorgelegt, der bis zur Pause etwas schrumpfte (16:11).

Vor allem Johannes Bauer narrte aus dem Rückraum und mit verdeckten Würfen die Gäste und ihren ziemlich frustrierten Torhüter. Auch die heftigste Gegenwehr nutzte dem TV Gefrees nichts. Im Gegenteil: Von den acht Strafwürfen verwerteten die Weidhausener sieben. Die harte Gangart der Gäste gipfelte in der 57. Min. in der Roten Karte gegen Michael Link.

Gefrees fand einfach kein passendes Rezept, sich gegen die stabile Abwehr des TV Weidhausen durchzusetzen zumal auch Torhüter Tom Zapf in einigen Situationen glänzte.

Spätestens mit dem 27:17 in der 46. Min. war klar, dass die Gefreeser trotz ihrer besseren Tabellensituation, dieses Spiel gegen den TV Weidhausen nicht würden gewinnen können. Nach drei Niederlagen in Folge ist der TVW wieder auf die Siegesstraße zurückgekehrt. kag

TV Weidhausen: Zapf, Werner - Bauer (13/5), Bernert (1), F. Büttner (4), Recknagel (3), Reichel (5/2), Staude (1), Gebhard (1), Klihm (4), C. Büttner (4)