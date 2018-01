Oldies aus dem Kreis Lichtenfels querfeldein vorn dabei

Christian Gründel Zweiter über die Mittelstrecke





Starker Nachwuchs





Schwürbitzer Finsel Dritter



Kemmern bei Bamberg war Austragungsort der ersten oberfränkischen Leichtathletikmeisterschaft der neuen Saison 2018, die im Crosslauf. Bei guten äußeren Bedingungen waren auch einige Läufer aus dem Kreis Lichtenfels erfolgreich.Die flache, allerdings durch Regen aufgeweichte Strecke machte den Athleten doch zu schaffen. Im Mittelpunkt stand der Bamberger Mario Wernsdorfer, der die beiden Männerstrecken über 3800 und 8800 Meter überlegen für sich entschied.Zum Auftakt gingen die Läufer/innen über die 3800-Meter-Strecke ins Rennen. Wernsdorfer übernahm sofort die Spitze, dahinter lieferten sich die Christian Gründel vom TSV Staffelstein und der Coburger Martin Militzke vom TV 48 ein Duell um Platz 2, das der Staffelsteiner mit einer starken Schlussphase klar für sich entschied. Dazu kommen noch einige Klassensiege der Senioren. Kurt Herbicht vom TSV Staffelstein gewinnt die M65 klar vor seinem Vereinskollegen Alfons Meixner. Der 83-jährige Alfred Zach von der TS Lichtenfels, der vom Sprecher Klaus Geuß groß gewürdigt wurde, gewann die M80. Podestplätze belegten der Schwürbitzer Reinhard Zimmermann (TSV Sonnefeld, 3. M70) und Berthold Wolf (TSL, 3. M75).Bei den Frauen siegte Elvira Flurschütz vom SC Kemmern, auf Platz 5 landete Sophia Franz vom TSV Staffelstein. Ihre Vereinskollegin Sandra Nossek TSV Staffelstein entschied die Klasse W45 für sich. Zweite der W55 wurde Ulrike Hümmer (TSV Staffelstein).Beim Nachwuchs über 1300 m siegte in der M10 das Lauftalent Noah Möller vom TSV Staffelstein klar vor Finn Löffler vom TSV Bad Rodach und dem Staffelsteiner Luca Rose. Auch in der W10 dominierten die Mädchen aus dem Kreis Coburg/Lichtenfels. Es gewann Annika Kaufmann (TSV Weißenbrunn) vor Leni Rose (TSV Staffelstein) und.Hannah Sagasser (TV 48 Coburg). Dritter in der M8 wurde Philip Bayer aus Staffelstein. Bei den gleichaltrigen Mädchen gewann Svea Kasper (TSV Staffelstein).Bei den Jugendlichen über 2500 Meter ließ sich in der M12 Hanno Freiberger (TSV Bad Rodach) den Sieg nicht nehmen. Dahinter wurde Luis König vom TV Schwürbitz Zweiter.Im Hauptlauf über 8800 m dominierte Mario Wernsdorfer. Einsam an der Spitze laufend deklassierte er seine Gegner mit erstklassigen 28:50 Min. Zweiter wurde Sven Starklauf von der DJK Vorra vor dem Schwürbitzer Alexander Finsel (TV 48 Coburg), der damit die M40 gewann und seinen Vereinskameraden Martin Militzke (2. M35) um zwei Sekunden schlug.Einen Platz auf dem Podest errang Werner Freitag vom TSV Staffelstein als Zweiter der M55. Bei den Frauen freute sich Sophia Franz über Platz 3.In der Mannschaftswertung über die Mittestrecke und im Hauptlauf belegten die Staffelsteinerinnen jeweils Platz 2. Den Teamsieg holten sich die U12-Mädchen des TSV Staffelstein. Die U10-Jungs des TSV wurden Zweite und die MU13 belegten Rang 3. Weitere Ergebnisse gibt es unter www.maintal-cross.de