Obersdorfer feiern wichtigen Sieg

Der VfR Johannisthal zog mit seinem 4:1-Sieg über den FC Baiersdorf (wir berichteten) am FC Schwürbitz (Spiel in Theisenort ausgefallen) vorbei auf Platz 1.

Im Abstiegskampf feierte die SpVgg Obersdorf einen wichtigen 4:1-Erfolg über den Vorletzten VfR Schneckenlose. Der FC Fortuna Roth verliert durch seinen 0:1-Niederlage in Fischbach etwas den Anschluss an die Nichtabstiegsplätze.



SV Fischbach -

FC Fortuna Roth 1:0

Ein Tor reichte den Fischbachern, um drei Punkte zu verbuchen. Vor 80 Zuschauern erzielte Thomas Hanna nach Zuspiel von Oliver Meindlschmidt das Tor des Tages in der 62. Min.



SpVgg Obersdorf -

VfR Schneckenlohe 4:1

120 Zuschauer wollten die wichtige Partie der SpVgg gegen den Tabellenvorletzten aus Schneckenlohe sehen. Die Heimelf ging in der 24. Min. durch Markus Pannier in Führung. Bis zur Pause fielen keine Tore mehr. Doch vier Minuten nach dem Seitenwechsel begann Bastian Schenk mit seinem Torreigen. Dem 2:0 ließ Schmitt in der 77. Min. das 3:0 folgen - die Vorentscheidung. Nachdem Jannik Günnel per Foulelfmeter für Schneckenlohe verkürzt hatte, stellte Schmitt in der 90. Min. nach Zuspiel von Pannier den Endstand für das Team um Spielertrainer Holger Fippl her. red