Nur acht Staffelsteiner Punkte im Schlussviertel

Die Basketballer des TSV Staffelstein haben in der Bezirksoberliga beim abstiegsbedrohten BBC Bayreuth III mit 56:67(29:30) verloren. Entscheidend war das Schlussviertel, in das es beim Stand von 48:48 gegangen war. Vor dem letzten Spieltag am Samstag in Bindlach gerät der dritten Platz des TSV (20:14 Punkte) in Gefahr, nachdem der Post SV Bamberg (4.) mit dem 79:67-Heimsieg über die Regnitzal Baskets II bis auf zwei Zähler an die Staffelsteiner herangerückt sind.



Kampfbetontes Spiel

Bei Staffelstein fehlten in Bayreuth verletzungsbedingt neben den Feulner-Brüdern auch Thomas Dütsch, der kurzfristig absagen musste. Beide Teams fanden gut ins Spiel und gestalteten das erste Viertel ausgeglichen. In der Offensive zeigten sie ihre Qualitäten unter den Körben. Während Staffelstein durch Jonas Boysen und Leonard Gärtner zuverlässig punkteten, waren es auf Bayreuther Seite Ludwig Christoph und Johannes Ködel, die den BBC zum Ende des ersten Viertels mit 22:17 in Führung warfen.

Bis zur 15. Min. hielten die Gastgeber ihre Führung (26:18), ehe Staffelstein um Gärtner einen Zahn zulegten und bis zur Pause bis auf 29:30 herankamen. In der Kabine mahnte Coach Mario Reitz eine konzentrierte Spielweise an. Das Team um Kapitän Jonas Boysen setzte die Vorgabenum, hielt die Begegnung offen und ging in der 28. Min. per Dreier von Johannes Schoger mit 48:42 in Führung, eher der BBCler Lukas Pryszcz mit der Schluss-Sirene einen Dreier zum 48:48 im Staffelsteiner Korb versenkte.



Fünf Minuten ohne Korberfolg

Die Bayreuther witterten nun ihre Chance auf den fünften Saisonsieg. Sie setzten die Staffelsteiner unter Druck und zogen mit einem 7:0-Lauf (34. ) davon. Selbst zwei kurz hintereinander genommene Auszeiten von Coach Reitz fruchteten nicht. Erst nach fünf Minuten im Schlussabschnitt gelangen J. Boysen die ersten Punkte. Boysen steuerte auch die restlichen sechs Zähler zur mageren Staffelsteiner Ausbeute im letzten Viertel bei.

Dies war aber gegen die 19 Punkte der BBC-"Dritten" nicht genug. Die TSVler zogen mit 56:67 den Kürzeren und müssen für Rang 3 am Samstag (14 Uhr) beim TSV Bindlach gewinnen, um Rang 3 im Abschlussklassement zu behaupten.

"Vielleicht haben wir Bayreuth nach unserem Heimsieg über den Post SV Bamberg etwas unterschätzt", meinte TSV-Trainer Reitz hinterher und kritisierte: "Das sollte uns nicht passieren, dafür sind wir schon zu lange im Geschäft." Reitz kündigte eine harte Trainingswoche vor dem Spiel in Bindlach an und mahnte: "Wenn wir uns dann wieder so ein Viertel erlauben, sehe ich einen Sieg eher skeptisch. " MBo

TSV Staffelstein: Boysen (20), Gärtner (14), Popp (8), Saulich (6), Schoger (4), Albert (3), Simon (1), Birkner, Schneider, Förner