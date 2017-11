Nur 19 Staffelsteiner Punkte in Hälfte 2

Die Basketballer des TSV Staffelstein haben in der Bezirksoberliga den Tabellenvorletzten, die DJK Bamberg II, mit 64:55 (45:32) besiegt und damit Platz 3 in der Tabelle gefestigt. Am kommenden Sonntag (11 Uhr, Georgendammhalle) ist das Team von TSV-Coach Mario Reitz beim Tabellennachbarn Post-SV Bamberg zu Gast.

Mit Daniel Saulich und Felix Schneider waren nach dreiwöchiger Abstinenz wieder im Kader. Coach Reitz schickte eine kleine Startformation aufs Parkett. Center Marco Feulner kam von der Bank.

Das Staffelsteiner Team fand gut in die Partie. Gerade zu Beginn zeigte Leonard Gärtner seine Offensivstärke und erzielte zehn seiner insgesamt 17 Punkte. Die Bamberger kämpften um ihren zweiten Saisonsieg, so dass sich eine abwechslungsreiche Partie entwickelte. Nach einem ausgeglichenem ersten Viertel (20:19) legte das Heimteam los und nutzte konsequent die freien Räume unter dem Korb. Angetrieben von Jonas Boysen und dem weiter gut aufgelegten Leonard Gärtner baute Staffelstein die Führung aus. Den DJKlern gelangen in diesem Viertel lediglich 13 Punkte, während die Hausherren 25 Punkte erzielten (45:32).

Zur Pause war Reitz zufrieden, weil sein Team in den ersten 20 Minuten an die gute Leistung aus dem letzten Heimspiel gegen Saas Bayreuth angeknüpft hatte.



Schwache zweite Halbzeit

Die Bamberger waren bis dahin trotz Verstärkungen aus der Bayernliga-Mannschaft nicht in der Lage, das Heft in die Hand zu nehmen. Doch nach dem Seitenwechsel ergriffen bei der Don-Bosco-Truppe Gerstner und Auer die Initiative und verkürzten Punkt um Punkt. Die Partie wurde hektischer und zerfahren. Zahlreiche Ballverluste waren die Folge. Der Spielfluss war gänzlich dahin und die Staffelsteiner Abwehr ermöglichte den Gästen aufgrund von Nachlässigkeiten in der Abwehr mit zwei Distanztreffern auf 49:56 zu verkürzen.

Mit Beginn des letzten Abschnittes witterten die Bamberger Morgenluft. Keinem Team, gelang es, sich entscheidend abzusetzen. Vielmehr ging es so weiter wie im dritten Viertel, als beide Teams den Zuschauern schon Magerkost geboten haben. Beide Mannschaften hatten nichts mehr zuzusetzen. Staffelstein gewann das letzte Viertel mit 8:6 und damit das Spiel mit 64:55.

"Nach der ersten guten Hälfte waren wir auf dem besten Weg, das Spiel deutlich zu gewinnen. Was mein Team dann in der zweiten Hälfte geboten hat, war nicht in Ordnung", kritisierte Trainer Reitz. "Wir haben nur 19 Punkte in den zweiten 20 Minuten erzielt und haben dieses Spiel letztlich nur deshalb gewonnen, weil wir weniger Fehler als der Gegner gemacht haben. Ich habe selten ein Spiel gesehen, in dem auf beiden Seiten so viele Ballverluste produziert wurden", ergänzte Reitz. MBo

TSV Staffelstein: Gärtner (17), Boysen (17), A. Feulner (11), M. Feulner (5), Saulich (4), Schoger (4), Popp (2), Dütsch (2), Schneider (2), Heidenreich , Birkner, Förner.