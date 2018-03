Nossek vom BC Staffelstein holt zwei Mal Platz 1 bei nordbayerischem Turnier

Vom Badminton Club Staffelstein hatten sich zwei Spielerinnen für das nordbayerische Ranglistenturnier in Bayreuth qualifiziert. Jessica Seiß musste allerdings krankheitsbedingt absagen. Dafür setzte sich Hannah Nossek in der U19 deutlich von ihrer Konkurrenz ab und holte den ersten Platz. Zudem fand die BSC-Spielerin spontan eine neue Doppelpartnerin, mit der sie überraschend gewann.



Denn Nossek war im Damendoppel eigentlich mit ihrer Partnerin Patricia Franz vom 1. BC Bayreuth gemeldet. Da Franz jedoch wegen einer Verletzung nicht antrat, konnte Nossek zunächst nicht an den Start gehen. "Es war wirklich schade, dass Patricia ausfiel, da wir dieses Jahr zum letzten Mal gemeinsam an den Start hätten gehen dürfen", sagt Nossek, denn Franz wird aufgrund ihres Alters bald nicht mehr in der U19 spielen. Doch Nossek trat schließlich trotzdem im Doppel an, denn sie fand eine Spielerin, der es ähnlich erging: Marinela Leonhardt vom ASV Niederdorf, deren Partnerin Dina Carstensen vom TSV Lauf krankheitsbedingt ausfiel.



Glück im Unglück

Kurzerhand bildeten Nossek und Leonhardt ein Doppel. Weil es so viele Ausfälle gab, starteten die beiden direkt im Finale. Mit einem deutlichen Zwei-Satz-Sieg über das Geschwisterduo Alina und Lea Hauck sicherte sich Nossek/Leonhardt mit 21:3, 21:9 den ersten Platz. "Dass Marinela und ich heute gewinnen, war für mich am morgen noch völlig undenkbar", zeigt sich Nossek von ihrem Doppelsieg überrascht.



Im Einzel wurde anschließend im Modus jeder gegen jeden gespielt. Auch hier war das Teilnehmerfeld wegen der vielen Kranheitsausfälle überschaubar. Gegen die beiden Schwestern Alina und Lea Hauck hatte Nossek keinerlei Probleme und besiegte sie jeweils glatt in zwei Sätzen (21:5 und 21:9 gegen Alina Hauck, 21:2 und 21:8 gegen Lea Hauck).



Leonhardt machte es ihrer Doppelpartnerin Nossek nach und ließ den Hauck-Schwestern ebenfalls keine Chance. Im Finale traf Nossek dann auf ihre Doppelpartnerin. Da beide in den vorherigen Spielen überlegen waren, wurde ein harter Kampf um den Sieg erwartet. Durch ein nahezu fehlerloses Spiel ließ Nossek allerdings kaum Spannung aufkommen und holte sich mit 21:9, 21:11 gegen Leonhardt ihren zweiten Sieg ab. red