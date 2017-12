Niemand hält Franz und Karrer beim Kordigast-Berglauf

Minusgrade, matschiger Boden und Schneefall: Das waren die Bedingungen des 12. Weismainer Kordigast-Berglaufes, der von 112 Teilnehmern mit Bravour gemeistert wurde. Vor allem das steile Schlussstück erforderte viel Kraft und Ausdauer. Der Lauf ging über 4800 Meter. Start war am Weismainer Bauhof, das Ziel befand sich am Gipfelkreuz des Großen Kordigast. Dieser Lauf war der vierte des Obermain Berglauf-Cup 2017 - der dritte in Neustadt fiel wegen schlechter Witterungsbedingungen aus.



Im Mittelpunkt standen ohne Zweifel die Gesamtsieger. Bei den Frauen war dies Sophia Franz vom TSV Staffelstein, bei den Männern Kevin Karrer von der LG Bamberg. Beide gewannen klar überlegen und ließen ihrer Konkurrenz keinerlei Siegchancen.



Kevin Karrer von der LG Bamberg übernahm unmittelbar nach dem Start resolut die Spitze und erreichte nach 20:45 Minuten unangefochten das Ziel vor Alexander Finsel vom TV 48 Coburg, der sich aber als überlegener Sieger der M40 mit 21:17 Minuten schadlos hielt. Dritter im Gesamteinlauf war Christian Gründel vom TSV Staffelstein mit 21:29 Minuten, der sich erst am letzten steilen Anstieg von Finsel abfangen ließ. "Ich bin mit dem Vorsatz an den Start, dieses Rennen zu gewinnen", sagte Kevin Karrer, ohne überheblich zu wirken. Auf Gesamtplatz 4 kam der schier unverwüstliche M45-Sieger Roland Wild von der LG Bamberg. Sophia Franz übernahm, ebenso wie Karrer, schnell das Kommando des Frauenfeldes und lief nach 26:30 Minuten durchs Ziel am Gipfelkreuz. Dahinter kam Ulla Hornfeck vom TSV Carlsgrün, die schon 37 Sekunden zurücklag. Sophia Franz freute sich riesig über ihren Sieg: "Endlich wieder einmal ein Gesamtsieg", sagte Franz. Auch Sabrina Wiercinski vom TSV Sonnefeld durfte mit 27:32 Minuten über Platz 3 und Platz 1 in der W35 freuen. Christine Schrenker vom TV 48 Coburg, wurde Siegerin der W50 mit 29:33 Minuten, was im Gesamteinlauf Rang 6 bedeutete. Petra Kurpanik (TSV Staffelstein) entschied die W40 mit 29:41 Minuten für sich. Siegerin in der Klasse W60 war Martina Krämer vom TSV Sonnefeld.



Weitere Klassensieger

Die elf Klassensieger bei den Männern waren: Oliver Bühling (M35, Run and Bike Team Coburg), Werner Freitag (M55, TSV Staffelstein), Bernhard Christoph (M60, TSV Staffelstein), Kurt Herbicht (M65, TSV Staffelstein), Julian Matzhold (MU16, TV Redwitz), Elias Reh (MU14, TV Redwitz), Christoph Klamert (MU20, TV Weismain), Berthold Wolf (M75, TS Lichtenfels), Alfred Zach (M80, TS Lichtenfels).



Gastgeber war der SCW Obermain, der von der Bergwacht Kulmbach und der Weismainer Feuerwehr bestens unterstützt wurde. Kopf dieser mustergültigen Organisation war Heiner Grebner.