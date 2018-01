Nach schwachem Start eine Lichtenfelser Galavorstellung

"Wir sind extrem mannschaftlich geschlossen aufgetreten, haben die personellen Ausfälle bestens kompensiert. Unser Plan, auch das zweite Heimspiel in Folge erfolgreich zu gestalten, ging voll auf", sagte der Lichtenfelser Spielertrainer. Cornelius John, der selbst verletzt ausfiel, war mächtig stolz auf seine "Jungen Wilden". Mit 31:25 (11:13) revanchierten sich die Handballmänner der TS Lichtenfels gegen ihren Bezirksliga-Verfolger TS Coburg eindrucksvoll und festigten damit ihren dritten Tabellenplatz.



Zwei Leistungsträger fehlen der TSL

Neben John fiel auch noch TSL-Leistungsträger Wolfgang Schulze aus, der sich im Training das Knie verdreht hatte. Mehrere Akteure gingen gesundheitlich angeschlagen aufs Feld. Ferdinand Brunner reiste kurzfristig an, und mit Lukas Will und Johannes Neder nominierten die TS-Trainer zwei Nachwuchsspieler, die sich nahtlos einfügten, so dass es keinen Qualitätsverlust im TS-Spiel gab.

Der TS Coburg fehlten mit Görs und Kempf wichtige Akteure. Trotzdem waren die Gäste in der ersten Halbzeit spielbestimmend. Während sich die TSL im Angriff und Abwehr erst noch finden musste, zogen die Gäste durch ihren starken Rückraum auf 7:3 weg (15.). Bei der TSL lastete in Halbzeit 1 die meiste Verantwortung auf Lukas Tremel, der über die zweite Reihe wenigstens das 4:8 markierte.

Lichtenfels reagierte und spielte zeitweise mit zwei Kreisläufern, was die Coburger Deckung etwas irritierte. Nach einem von TS-Torwart Tim Renner parierten Strafwurf lief's dann für Lichtenfels. Ferdinand Brunner setzte sich auf außen mehrfach erfolgreich durch; Nevin Opitz, Tremel und über den Kreis Maximilian Rödel verkürzten zur Pause auf 11:13.



TSL-Torwart Renner steigert sich

Die Korbstädter setzen ihren Gegner in den zweiten 30 Minuten gehörig unter Druck. Im Offensivspiel trafen sie immer die richtige Entscheidung, in der Abwehr spielte jeder für den Nebenmann. Zudem steigerte sich Tim Renner im Tor und parierte die Würfe über außen bravourös. In Unterzahl schaffte die TSL schließlich nach 36 Minuten erstmals den Ausgleich (15:15), dem nach 41 Minuten die erste Führung folgte (19:18).

Durch ihre treffsicheren Rückraumschützen Markus Pletl und Jörg Finzel blieben die Gäste noch bis zur 44. Min. im Spiel. Obwohl mehrfach in Unterzahl auf dem Feld, setzten sich die Gastgeber endgültig ab. Das hervorragend funktionierende Mannschaftsspiel begeisterte die vielen Zuschauer, die aufgrund des Powerplays ihres TS-Team aus dem Jubeln nicht mehr herauskamen. Nach dem 24:21 durch Leon Geuer (49.) spielte sich die John/Rödel-Truppe in einen wahren Rausch. Johannes Söllner markierte per Konter den 31:25-Endstand. gü



Die Statistik

TS Lichtenfels: Ottolinger, Renner - Ph. Rödel (3), M. Rödel (1), Brunner (3), Will (1), Ma. Macheleid, Opitz (5), Tremel (11/5), Mahler (1/1), Rießner (2), Söllner (2), Neder (1), Geuer (1) / TS Coburg: Rausch, Knoß, Erl - Pletl (8/1), Baselt, Sedlacek (3), Scherzer, Heeb, Kessel (1), Eichhorn (1), Eversmann (2), Finzel (7/1), Singendonk (3) / SR: Baucke, Holland