Missglückter Rückrundenauftakt der Staffelsteiner

Die Basketballer des TSV Staffelstein haben zum Rückrundenstart in der Bezirksoberliga mit 55:66 bei den Regnitztal Baskets II verloren. Damit steht das Team von TSV-Trainer Mario Reitz nach der dritten Saisonniederlage dennoch auf Platz 3.



Gute erste Hälfte der TSVler

Coach Reitz konnte nach einer längeren Verletzungspause wieder auf Center Klaus Albert zurückgreifen. Dagegen fehlte den Gästen Johannes Schoger. Beide Teams fanden gut in die Partie und spielten auf Augenhöhe. Die Staffelsteiner starteten mit einer 16:14-Führung ins zweite Viertel. Hier baute das Trio Feulner, Popp und Gärtner den Abstand kontinuierlich aus. Mitte des zweiten Viertels kam der wiedergenesene Klaus Albert erstmals in dieser Saison zum Einsatz und brachte sein Team in der 18. Min. mit seinen ersten Treffern mit 32:22 in Führung. Nachlässigkeiten auf Staffelsteiner Seite sorgten in der Folge dafür, dass die Gastgeber zur Halbzeit wieder auf zwei Zähler dran waren (31:33).



Coach Reitz ermahnte sein Team in der Paise, die Konzentration wieder hochzufahren und den Gegner nicht unnötig stark werden zu lassen.



Das Staffelsteiner Team verschaffte sich wieder etwas Luft und führte in der 24. Min. mit 45:38. Die Regnitztaler blieben aber dran und gingen dank Ihrer guten Distanzschützen Franz Überall und Dominik Herzog in Führung, die vor dem Schlussabschnitt fünf Punkte (54:49) betrug. An der Seitenlinie machte Trainer Reitz seinem Ärger Luft.



Die Staffelsteiner kämpften sich in einem hektischen und nervösen letzten Durchgang bis auf zwei Punkte heran (55:57, 37.). Nicht nachvollziehbare Pfiffe des Schiedsrichtergespanns brachten die Staffelsteiner in der Folge aus dem Tritt, während Regnitztal die Chance nutzte, den Sack zuzumachen. In der Schlusssekunde traf Überall auf Regnitztaler Seite seinen vierten Dreier und schickte Staffelstein mit einer Niederlage nach Hause.



"Nach unserer vierwöchigen Spiel- und Trainingspause und zwei absolvierten Trainingseinheiten in der Spielwoche haben wir es nur zum Teil geschafft, die nötige Energie auf das Parkett zu bringen, um dieses Spiel zu gewinnen", analysierte TSV-Coach Reitz und fügte an: "In den letzten drei Spielminuten hat uns neben der Energie die Qualität gefehlt, den Erfolg einzufahren. Regnitztal war da cleverer und hat die besseren Entscheidungen getroffen."



Der TSV-Trainer blickt schon aufs erste Heimspiel der Rückrunde am kommenden Samstag, 18.30 Uhr, wenn der Überraschungsaufteiger SV Gundelsheim in der Adam-Riese-Halle zu Gast ist: "Dann wollen wir unseren nächsten Sieg einfahren." Der Eintritt ist frei. MBo

TSV Staffelstein: Gärtner (16 Punkte), Feulner, A. (8), Popp (7), Saulich (6), Boysen (6), Albert (5), Feulner, M. (4), Schneider (2), Birkner (1), Dütsch, Heidenreich, Förner