Michelauer triumphieren beim bisherigen Ersten Bamberg

Der Schachklub Michelau hat sich Luft im Abstiegskampf der Bezirksoberliga verschafft - und das ausgerechnet beim Aufstiegsfavoriten SC Bamberg II, der an nahezu allen Brettern Favorit war. Die Michelauer stehen nach dem Überraschungssieg nun auf Rang 7, der SC Bamberg (3.) musste die Tabellenführung abgeben.



Bezirksoberliga

SC 1868 Bamberg II -

SK Michelau 3:5

Nach nur zehn Zügen vereinbarten der Michelauer Spitzenspieler Kurt-Georg Breithut und sein Gegner Thomas Öhrlein ein Remis. "Ich rechne mir gegen ihn keinen Gewinn aus", sagte Breithut. Sorge bereitete den Michelauern Gert Grüner am vierten Brett. Sein Zentrumsbauer sah wackelig aus, doch Grüner sah bald mehr, ersann sich bei stark reduziertem Material einen Königsmarsch, mit dem er im Verbund mit seinem Turm entscheidend den feindlichen Damenflügel von Michael Spiegel abräumte.

Andreas Schüpferling unterbreitete Christoph Saring ein Remis, trotz Stellung mit Springervorposten und guter Entwicklung: "Ich wollte kein Risiko eingehen", sagte Schüpferling. Nun sorgte man sich auf Michelauer Seite um die Stellung von Benjamin Zerr. Zwar hatte der Jungspieler gegenüber dem mit den weißen Steinen spielenden Matthias Daum immer ein bequemes Zeitpolster von einer halben Stunde, dafür hatte dieser die leichter zu findenden Pläne zur Hand. Mit offener h-Linie und der Ballung von Schwer- und Leichtfigur in Richtung Königsangriff, sollte sein Erfolg nur eine Frage der Technik werden. Letztlich hielt Zerrs Stellung dem Druck nicht stand, fand der Bamberger doch eine zufriedenstellende Abwicklung und verblieb mit Dame gegen Turm.



Remis abgelehnt

Keine Lust auf ein Remis hatte auch der Bamberger Alexander Mikuta. Zumindest lehnte er eine Offerte von Edgar Schaller ab und verließ sich auf das Läuferpaar sowie auf die Möglichkeiten der Turmverdoppelung in der d-Linie. Letztlich sollte der Bamberger richtig liegen, denn sein Läuferpaar und geduldiges Manövrieren sollten Schallers Monarchen tödlich zusetzen, hatte dieser im Mittelspiel doch die schützenden Königsbauern zum Angriff von seinem König entfernt. Dieser Verlust sollte nun aber durch Bernd Stammberger prompt beantwortet werden. Gegen einen sich ungeschickt einigelnden Wladimir Weinberg ging der Michelauer mittels Bauernsturm und Schwerfiguren am Königsflügel zu Werke und rannte die schwarze Stellung in 28 Zügen ein. Keine Fluchtchance für Weinbergs König.



Häggberg bringt Michelau in Führung

In einer sicher nicht fehlerfreien Partie sollte Markus Häggberg die Führung für Michelau erzielen. Unter Ausnutzung eines geschickt geschaffenen Springervorpostens und von Zeitnot getrieben, startete er bei reduziertem Material und Fesselungsmotive ausnutzend, einen Königsangriff gegen Stefan Lenhardt. Dieser sollte nach einer Spieldauer von 5 Stunden und 56 Minuten von Erfolg gekrönt werden. Nah an die Höchstspieldauer von sechs Stunden gerieten auch Pascal Schüpferling und Arno Lembke. Schüpferling eroberte aus sicherer Stellung heraus siegreich erst einen und dann einen zweiten Bauern, echtes Gegenspiel nicht zulassend. MH