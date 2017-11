Michelauer Schlussspurt im Derby

Mit einem gerechten 24:24 (12:10)-Unentschieden trennten sich am Samstagnachmittag der TV Michelau und die Reserve der TS Lichtenfels in der Handball-Bezirksklasse Mitte der Männer. Am Ende hatten beiden Teams genug Gelegenheit, sich über den verschenkten Punkt zu ärgern.

Die zahlreichen Zuschauer sahen ein abwechslungsreiches, spannendes Spiel, das nicht selten durch die Fehlleistungen in beiden Mannschaften aufregende Momente bekam. Da wurden Fehlpässe zu Kontern genutzt, und immer wieder standen die Torhüter im Brennpunkt des Geschehens.

Dabei sah es zunächst recht gut für die Heimmannschaft aus. Die Jungs von TVM-Trainer Hans Borchert spielten einen schnellen Ball, standen in der Abwehr kompakt und hatten nach dem 3:3 (4.) die Korbstädter im Griff. Bis zur 15. Min. hatten sie dank eines überragenden Philipp Tschran deutlich an Boden gewonnen (10:5), ehe Lichtenfels durch Lukas Tremel und Nevin Opitz zum 10:8 verkürzten.

Die Auszeit vom TVM-Coach Borchert änderte wenig. Auch Cornelius John von der TS forderte von seinen Leuten vehement den Ausgleich.

Mit einem 12:10 für die Hausherren ging's in die Pause, aus der der TVM sichtlich motiviert zurückkam und die Führung auf 15:12 leicht ausbaute (35.). Doch fünf Minuten später hatten die Lichtenfelser schon den Ausgleich geschafft (15:15).

Mit wechselnden Erfolgen, aber auch mit wechselnden Fehlleistungen wogte nun das Spiel hin und her. Lukas Tremel und Joris Rießner setzten bei den Gästen die Akzente. Bei den Michelauern überzeugte nur Philipp Tschran so richtig. Selbst Routiniers wie Markus Heide und Sascha Bernecker waren nur ein Schatten früherer Tage.

Prompt bekamen die "Korbmacher" die Quittung verpasst. In der Schlussviertelstunde übernahmen die "Korbstädter" die Führung und befanden sich fünf Minuten vor Schluss beim 21:24 klar auf der Siegesstraße.

Dramatische Kampfszenen mit höchstem Körpereinsatz spielten sich nun am Lichtenfelser Wurfkreis ab. Mit zwei Treffern drängte Philipp Tschran auf den Ausgleich. Die Zuschauer hielten den Atem an, als David Günther drei Sekunden vor Schluss Spieler und Fans des TVM mit dem 24:24 Ausgleich erlöste. Diesen Treffer quittierte der Michelauer Trainer Hans Borchert nur mit einem Kopfschütteln. kag



Die Statistik

Tore für Michelau: P. Tschran (8/2), M. Fiedler (3), P. Pawlik (3), D. Günther (3/1), M. Meyer (2), L. Eisele (2), S. Bernecker, S. Kießling, M. Heide (je 1) / Tore für Lichtenfels II: L. Tremel (11), Joris Rießner (5), N. Opitz (3/1), Jonathan Rießner, P. Eckert, P. Lauer, A. Barnickel, S. Schröck (je 1)