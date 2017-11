Marktzeulner im Siegesrausch

In der Fußball-Kreisliga Kronach erwartet Spitzenreiter TSV Marktzeuln den SV Wolfers-/Neuengrün (6. Platz). Die Zeulner haben zuletzt zehn Spiele in Folge gewonnen und wollen ihre Serie gegen den SV fortsetzen. Der zweitplatzierte FC Burgkunstadt hat den Mitaufsteiger FC Mitwitz II (14.) zu Gast. In der Tabellenmitte treffen der FC Marktgraitz (10.) und der SV Friesen II (9.) aufeinander.



Im Gipfelduell der Kreisliga Coburg stehen sich am Sonntag Spitzenreiter SC Sylvia Ebersdorf und der Zweite VfB Einberg gegenüber. Liga-Neuling DJK Lichtenfels (13.) spielt am Sonntag gegen TV Ebern (5.).



Kreisliga Kronach

TSV Steinberg -

SCW Obermain

Nach der 2:3-Derby-Niederlage beim FC Stockheim (13.) hat der TSV Steinberg nur noch zwei Punkte Vorsprung auf den ersten Abstiegsrelegationsplatz. Der SCW Obermain setzte bei der 0:1-Pleite gegen die DJK Neufang seine Negativserie fort. Die Jurastädter sind nach starkem Saisonstart mittlerweile auf den achten Platz abgerutscht.



FC Burgkunstadt -

FC Mitwitz II

Der Tiefflug des ehemaligen Spitzenreiters FC Burgkunstadt setzte sich auch beim TSV Marktzeuln fort. Das Spiel endete für den FCB mit einer 2:6-Schlappe. Gegen den FC Mitwitz II wollen die Burgkunstadter wieder in die Erfolgsspur kommen.



FC Marktgraitz - SV Friesen II

Der FC Marktgraitz (10.) steht gegen den Tabellennachbarn SV Friesen II (9.) unter Druck. Für beide Mannschaften geht es darum, Abstand zu den Relegationsplätzen zu gewinnen. Die Gäste besiegten zuletzt dank einer starken Gesamtleistung den FC Burgkunstadt mit 4:2.



TSV Marktzeuln -

SV Wolfers-/Neuengrün

Mit einer deutlichen Leistungssteigerung in der zweiten Halbzeit kämpfte Spitzenreiter TSV Marktzeuln seinen Verfolger FC Burgkunstadt mit 6:2 nieder. 500 Zuschauer besuchten das Spitzenspiel. Gegen SV Wolfers-/Neuengrün (6.) wollen die Zeulner ihre Erfolgsserie fortsetzen.



TSV Ludwigsstadt -

SC Jura Arnstein

Nach einem 1:2-Rückstand gegen den Vorletzten FC 08 Kronach gelang SC Jura Arnstein (11.) mit einem Treffer in der letzten Minute von Manuel Will noch ein Remis. Der TSV Ludwigsstadt (5.) entschied das Frankenwald-Duell beim TSV Weißenbrunn (7.) mit 3:2 für sich. Arnstein wäre am Sonntag mit einem Unentschieden zufrieden.



SG Roth-Main -

TSV Weißenbrunn

Trotz einer 2:0-Pausenführung ging Schlusslicht SG Roth-Main beim SV Wolfers-/Neuengrün am Ende wieder leer aus. Der 4:3-Siegtreffer der SV fiel erst in der Nachspielzeit. Gegen den TSV Weißenbrunn (7.) geht die SG Roth-Main als Außenseiter auf den heimischen Platz. Um zu punkten, muss die SG eine konstantere Leistung zeigen.



Kreisliga Coburg

TSV Staffelstein -

SV Großgarnstadt

Der TSV (7.) verlor zuletzt gegen Tabellennachbar Coburg Locals mit 2:3. Großgarnstadt (11.) enttäuschte gegen Neustadt-Wildenheid (8.) mit einer deutlichen 1:4-Niederlage. Um ihre Position in der wackligen Tabellenmitte zu festigen, müssen die Staffelsteiner punkten.



DJK Lichtenfels - TV Ebern

Mit dem 1:1 bei der TSG Niederfüllbach (10.) hat Aufsteiger Lichtenfels sein siebtes Unentschieden eingefahren. Der TV Ebern (5.) holte gegen den Vorletzten TSV Bad Rodach einen 4:0-Heimsieg. Mit 42 Toren hat Ebern die zweit meisten Treffer der Liga erzielt. Die DJK-Abwehr ist am Sonntag entsprechend gefordert.



Kreisliga Bamberg

SC Kemmern - SV Zapfendorf

Der SC Kemmern (14.) trotzte der viertplatzierten SpVgg Stegaurach 1:1-Remis ab und zeigte sich dabei deutlich stärker als in den Spielen zuvor. Gegen den Tabellenzweiten SV Zapfendorf wird es noch einmal deutlich schwerer. Der SV gewann zuletzt gegen den TSV Hirschaid mit 2:0 und hält weiter Schritt mit Primus FSV Buttenheim.



SpVgg Rattelsdorf -

SpVgg Stegaurach

Nach einem 0:1-Rückstand hat die SpVgg Rattelsdorf (3.) gegen den TSV Schlüsselfeld (11.) einen 5:1-Kantersieg eingefahren. Das junge Team von Trainer Tommy Grünert ist damit seit acht Spielen in Folge ohne Niederlage geblieben und peilt gegen die SpVgg Stegaurach den zehnten Saisonsieg an. Die Auracher stehen mit drei Punkten weniger in der Tabelle direkt hinter Rattesldorf.



FSV Buttenheim -

FSV Unterleiterbach

Nach dem 0:0 beim ASV Sassanfahrt (5.) ist der FSV Buttenheim mit dem SV Zapfendorf (2.) nach Punkten gleich gezogen und setzte sich aufgrund des besseren Torverhältnisses wieder an die Tabellenspitze. Bezirksliga-Absteiger FSV Unterleiterbach hat sich nach einem holprigen Saisonstart wieder gefangen und steht auf dem neunten Platz. Zuletzt fuhr er allerdings eine 1:2-Heimniederlage gegen Rattelsdorf ein.