Marktzeuln verliert das Topspiel nach 2:0-Führung

Nur zwei von ursprünglich geplanten acht Partien fanden am Wochenende in der Fußball-Kreisliga Kronach statt. Darunter das Gipfeltreffen zwischen dem ASV Kleintettau und dem TSV Marktzeuln auf dem Kunstrasenplatz in Steinach.

Besser war es in der Kreisliga Coburg/Lichtenfels, wo sechs der acht Begegnungen stattfanden. Die DJK Lichtenfels muss sich allerdings auf ein weiteres Nachholspiel einstellen, denn ihre Partie in Heilgersdorf wurde abgesagt. Der TSV Staffelstein zog beim Vierten SV Ketschendorf mit 0:2 den Kürzeren und steht damit weiter knapp vor den Relegationsplätzen.



Kreisliga Kronach

ASV Kleintettau -

TSV Marktzeuln 3:2

In einer klasse Begegnung bezwang der Gastgeber den Tabellenführer mit 3:2. Die Marktzeulner waren in der ersten Hälfte das bessere Team und führten folgerichtig durch Tore von Fabian Göhl (33.) und Florian Stark, der das 0:2 in der Nachspielzeit der ersten Hälfte erzielte.

Die Kleintettauer kamen wie verwandelt aus der Kabine und markierten in der 46. Min. durch Adrian Kostewicz den Anschlusstreffer. Als Tobias Wagner im Strafraum gefoult wurde, zeigte Schiedsrichter Sebastian Weber auf den Elfmeterpunkt. Nico Fröba verwandelte mit etwas Glück zum Ausgleich nach 61 Minuten. Alex Kunz war es dann, der mit dem 3:2 in der 69. Min. die Partie zugunsten der "Glasmacher" drehte. Die Marktzeulner bauten ein wenig ab, so dass es am Ende beim 3:2-Sieg des ASV im Spitzenspiel blieb. cr



Kreisliga Coburg/Lichtenfels

SV Ketschendorf -

TSV Staffelstein 2:0

In der Partie am Samstagabend übernahmen die Ketschendorfer auf dem Kunstrasen sofort das Kommando. Die Staffelsteiner hielten mit einer ruppigen Gangart dagegen. Ein Freistoß aus 25 m brachte durch Patrick Schuberth in der 11. Min. die Führung für die Gastgeber. Die Männer um SVK-Spielertrainer Patrick Schuberth hielten den Druck aufrecht. So erzielte Marc Schwesinger in der 25 Min. mit einem sehenswerten Tor das 2:0, was auch schon das Endergebnis darstellte. Danach verflachte das Spiel. Als zu Beginn der zweiten Hälfte auch noch Regen einsetzte, war die Spielfreude dahin. Nur ein schöner Kopfball an die Querlatte des Gästetores in der 78. Min. war erwähnenswert. Beide Teams und die 130 Zuschauer waren letztlich froh, als Schiedsrichter Marvin Heinrich die Begegnung beendete. red