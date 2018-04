Mainderby in Burgkunstadt

Zum Ende der Saison erwartet die Tischtennisfans im Landkreis Lichtenfels noch einmal ein echtes Highlight: Am Samstag (17 Uhr) empfängt der TTC Burgkunstadt den TTV Altenkunstadt zum Mainderby der Oberfrankenliga.



Oberfrankenliga, Herren

TTC Burgkunstadt -

TTV Altenkunstadt

Die zweitplatzierten Altenkunstadter gehen als Favorit ins Derby, müssen nach der 5:9-Niederlage in Arzberg aber auch gewinnen, um noch eine Chance auf die Meisterschaft zu haben. Auf Primus Windheim fehlen dem TTV zwei Punkte. Der TTC rangiert auf dem fünften Platz und kann daher befreiter aufspielen als Altenkunstadt, brennt aber auf eine Wiedergutmachung für die deutliche 4:9-Niederlage im Hinspiel und will deshalb alles daran setzen, die Ortsnachbarn diesmal zu schlagen. fk