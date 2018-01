Linz/Eideloth gewinnen Gedächtnis-Turnier

Zum nun schon zehnten Mal dieses Tischtennis-Turnier ausgetragen, das traditionell den sportlichen Auftakt ins neue Jahr bildet. Daher durften sich Ausrichterin Elke Karnoll, Turnierleiter Ferdinand Karnoll und der Sportreferent der Stadt Burgkunstadt, Joachim Ruß, besonders über die Beteiligung freuen: 24 Spielerinnen und Spieler kamen in die Stadthalle, darunter auch zwei Hobbyspieler und ein Jugendlicher.



Doppelzusammensetzung gelost

Wie bisher wurde je ein stärkerer und ein schwächerer Spieler zu Teams gelost, die ein Doppel und jeweils ein Einzel gegen die anderen Paarungen zu bestreiten hatten. In drei Vorrundengruppen qualifizierten sich die jeweiligen Gruppensieger und der beste Zweite für das Halbfinale.

In der ersten Gruppe gelang der Paarung Erwin Pornschlegel/Elke Karnoll mit drei 2:1-Erfolgen der Sprung in die nächste Runde. Mit 2:1 Siegen und 6:3 Punkten durften auch noch Gerald Nidetzky/Helmuth Eideloth auf das Weiterkommen hoffen, während für Manuel Eideloth/Wolfgang Fischer (1:2 Spiele, 3:6 Punkte) und Sven Pol/Herbert Bornschlegel (0:3, 3:6) das Turnier vorzeitig beendet war und Zeit für gemütliches Beisammensein blieb.

Währenddessen stand es in der zweiten Gruppe Spitz auf Knopf: Kein Team kam hier ungeschoren durch die Vorrunde, so dass das Spielverhältnis und sogar der direkte Vergleich die Entscheidung über den Gruppensieg bringen musste. Christopher Eideloth/Heike Sesselmann (2:1 Siege, 6:3 Spiele) setzten sich knapp gegen Willi Kraus/Ferdinand Judex (ebenfalls 2:1, 6:3) durch. Stefan Kern/Monika Klein (2:1, 5:4) verpassten den Halbfinaleinzug dagegen ebenso wie Christopher Hoffmann/Anja Schlee (0:3, 1:8).

In Gruppe 3 war der erste Platz eine klare Angelegenheit für Ricco Linz/Klaus Eideloth, die sich glatt durchsetzten und ins Halbfinale marschierten. Die jüngste Paarung im Turnier, Ferdinand Karnoll/Hannes Reichel, zeigte eine gute Leistung und landete auf Platz 2 - zum Weiterkommen sollte es jedoch nicht reichen. Dritte wurden Heinz Jakob/Wolfgang Hanna vor Manfred Schneider/Heike Pühlhorn.



Halbfinals

Da sowohl Nidetzky/H. Eideloth als auch Kraus/Judex das gleiche Spiel- und Punktverhältnis aufwiesen, musste der vierte Halbfinalteilnehmer mit einem Entscheidungsdoppel ermittelt werden. Hier setzten sich Kraus/Judex ungefährdet durch und trafen im Anschluss auf Pornschlegel/E. Karnoll. Doch hier strauchelte das erfahrene Duo auf einmal: Zunächst gewannen Pornschlegel/E. Karnoll das Doppel, ehe Erwin Pornschlegel mit einem 3:1 über Willi Kraus die Überraschung perfekt machte und seiner Paarung den Einzug ins Endspiel sicherte. Da half auch der Sieg durch Ferdinand Judex nichts.

Im zweiten Semifinale gewannen Linz/K. Eideloth das Doppel. In den spannenden Einzeln unterlag Christopher Eideloth Ricco Linz, und auch Heike Sesselmann musste sich trotz 2:1-Satzführung noch im "Fünften" Klaus Eideloth geschlagen geben.



Favoritensieg im Endspiel

Im Finale wurden Ricco Linz und Klaus Eideloth ihrer Favoritenrolle gerecht und sicherten sich gegen Pornschlegel/E. Karnoll am Ende verdient den Turniersieg: Nach einem klaren Erfolg im Doppel besorgte R. Linz im ersten Einzel gleich die Entscheidung für das Duo aus Neuses. Elke Karnoll markierte gegen Klaus Eideloth zumindest noch den Ehrenpunkt. fk