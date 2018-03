Lichtenfelser Turner 15 Mal auf Treppchen

Die Grippewelle ließ die Zahl der startenden Turner bei den am Sonntag im Sportzentrum Lichtenfels ausgetragenen Turngaumeisterschaften auf knapp 70 schmelzen. Trotzdem konnten die Zuschauer erstklassigen Turnsport bestaunen, der in der Hauptsache von der Teilnahme der Bayernliga-Turner von der TS Lichtenfels profitierte.

Julian Kochhafen zeigte sich bereits in Topform - vor allem am Pauschenpferd und Reck gelangen ihm gute Übungen. Georg Großmann versuchte sich trotz berufsbedingtem Trainings-Rückstand als Kür-Sechskämpfer. Alles gelang daher nicht, aber am Seitpferd und Reck wird er im Team unverzichtbar sein. Patrick Schneider, durch eine Verletzung gehandicapt, überzeugte an seinen Lieblingsgeräten Ringe und Barren. Nicolas Sauer wusste bei seinem ersten Einsatz als Kür-Sechskämpfer zu gefallen und wurde mit Platz 3 belohnt.

Aber auch der Nachwuchs musste sich nicht verstecken und konnte sein Können, in dem von der TS Lichtenfels bereitgestellten professionellen Geräteparcours, unter Beweis stellen. Im Gegensatz zu den Turnerinnen am Vortag dominierten die Männer der Region in nahezu allen Altersklassen deutlich. Im Jahrgang 2008 feierte die TSL mit Elias Arin, Michael Weibert und Linus Schröder gar einen Dreifacherfolg.

Um den Nachwuchs möglichst bald an die höheren Anforderungen der Turnliga heranzuführen hatte man ab der C-Jugend (12/13 Jahre) einen Kür-Sechskampf ausgeschrieben. Daneben gab es für alle Teilnehmer einen Pokalwettkampf mit Pflichtübungen an den sechs Geräten.



Altenkunstadter auf Platz 2

Das mit 22 Startern stärkste Team stellte die Turnerschaft Lichtenfels. Auch in der Bilanz der Erfolge waren die Korbstädter mit 15 Plätzen an der Spitze, gefolgt vom TV Altenkunstadt mit acht; dem TV Hallstadt mit sechs und dem TSV Staffelstein mit drei Platzierungen auf dem Treppchen.



215 Mädchen am Start

Bereits am Samstag waren 215 Wettkämpferinnen bei den Jahrgangsmeisterschaften des Turngaues Südoberfranken an den Geräten, um die Sieger der jeweiligen Altersklassen zu ermitteln. Wie schon in den Vorjahren war auch diesmal wieder die Übermacht der Südvereine unverkennbar.

Von den möglichen 36 Platzierungen auf dem Treppchen gingen allein 27 an die Turnerinnen der Landkreise Bamberg und Forchheim.

Der TV Hallstadt war mit drei Meistertiteln für Lilly Knauer (Jahrgang 2006), Julia Herter (2005) und Julia Getmanenko (2002) sowie fünf Silbermedaillen erfolgreichster Verein. Der MTV Bamberg machte vor allem im Nachwuchsbereich mit zwei Titeln für Mia Monken (2011), und Mila Ojoo (2010) und drei weiteren Medaillen auf sich aufmerksam. Zudem sicherten sie sich mit Nina Porzelt auch den Titel in der Damenkonkurrenz.

Aus dem Landkreis Lichtenfels ging der TSV Staffelstein mit dem Sieg von Laura Müller (Jg. 2004) einer Silbermedaille für Anni Kirster (2007) sowie zwei Bronzemedaillen für Sophia Müller und Emily Scholz als erfolgreichster Verein hervor.



Michelau mit zwei Medaillen

Gleichauf lag der TV Michelau mit Platz 2 von Milena Geißler (2001) und Rang 3 von Lea Finzel (2008) mit der TS Lichtenfels, die mit Kira Schönhals (2006), die vor allem am Balken überzeugte und Zweite wurde, und Alexandra Thiel (2003) als Dritte ebenfalls zwei Medaillen gewann. Für den TV Oberwallenstadt holte sich Nina Scholz (2003) den Vizetitel.

Alle Teilnehmerinnen erhielten aus den Händen von Bürgermeister Andreas Hügerich, Winfried Weinbeer und TSL-Vorsitzendem Rudi Bräuning Medaillen. Die jeweiligen Gaumeister wurden zusätzlich mit einem Pokal ausgezeichnet. peja