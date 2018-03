Lichtenfelser Trainer trotz Sieg stocksauer

Auf dem ersten Blick liest sich das Ergebnis von 36:24 (21:13), das die Handball-Männer der TS Lichtenfels gegen ihren Bezirksliga-Gast von der HaSpo Bayreuth einfuhren, ja ordentlich. Tatsächlich legten die Korbstädter gegen eine über 50 Minuten in Unterzahl agierende Rumpftruppe aus Bayreuth eine Schlafmützigkeit an den Tag, die vor allem das Trainerduo John/Rödel auf die Palme brachte.



Rödel: Vorgaben wurden nicht umgesetzt

Spielertrainer Cornelius John war ob des Auftritts seines Teams stinksauer. Und auch Philipp Rödel sparte nicht an Kritik: "Wir haben keinerlei spielerisches Verständnis gezeigt. Kein Spieler hat Verantwortung übernommen! In der Abwehr haben wir nur ein Drittel von dem geleistet, was nötig gewesen wäre. Unsere Vorgaben wurden in keiner Weise umgesetzt!"

Nur mit einem Wechselspieler reiste die HaSpo III in Lichtenfels an. Mit Maximilian Gräßel stand ein Feldspieler zwischen den Pfosten. Als Gräßel beim Versuch, Wolfgang Schulze im Konter zu stoppen, mit der Roten Karte disqualifiziert wurde (9.) und zwei Minuten später noch Stefan Kalina mit einer Fußverletzung ausschied, hatte der Gast bis zum Ende nur noch fünf Feldspieler zur Verfügung.



Gast 49 Minuten in Unterzahl

Lichtenfels kam in der Abwehr mit der permanenten Überzahl überhaupt nicht klar, überzeugte aber zumindest offensiv durch viele Tempogegenstöße über Wolfgang Schulze.

Nach der Standpauke in der Kabine durch die TS-Trainer verlief die zweite Halbzeit besser. Defizite in der Abwehr merzten Tim Renner und Michael Macheleid mit tollen Paraden im Tor gut aus. Der Bayreuther Stefan Sperner sorgte trotzdem dafür, dass seine Mannschaft noch ordentlich mithielt.

Freilich schwanden bei den Gästen die Kräfte, da die TSL weiter aufs Tempo drückte. Am Ende stand ein 36:24 auf der Anzeigetafel, über das sich jedoch keiner im heimischen Lager so richtig freuen konnte. gü



Die Statistik

TS Lichtenfels: Renner, Mi. Macheleid - Ph. Rödel, M. Rödel (2), Brunner (2), Schulze (10), Ma. Macheleid (4), Will (5), Tremel (3), Mahler (1), Jon. Rießner, Söllner (3), Geuer (6) / HaSpo Bayreuth II: Gräßel, Nowak - Wilke (3), Sperner (8), Schmidt (2), Kalina (1), Heckel (3), Fleißner (7)