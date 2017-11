Lichtenfelser Sieg und keine Verletzungen

Teilweise hatte die Spielweise der Weitramsdorfer nichts mehr mit Handball zu tun. Die Lichtenfelser Männer waren auf einen aggressiv agierenden TSV vorbereitet. "Aber so eine Härte, die sich ausschließlich gegen den Körper des Gegners richtet, habe ich noch nicht erlebt", sagte TSL-Spielertrainer Cornelius John nach der Bezirksliga-Partie in Bad Rodach, die seine Mannschaft mit 35:29 (20:15) gewann.

Lobenswert war die Leistung der Schiedsrichter Bönisch/Weisflog, die die Härte der Weitramsdorfer streng ahndeten, sich aber viel Unmut von Mannschaft und Zuschauern einhandelten. Massenweise Zwei-Minuten-Strafen und eine Rote Karte gegen den besten TSV-Schützen René Bunk (drei Zeitstrafen) hatten die Referees verhängt.

Die TSL trat ohne Philipp Mahler und Johannes Söllner an, war im Rückraum unterbesetzt und erwischte trotzdem einen Traumstart in die Partie. Lichtenfels agierte schnell und mit effektiver Chancenverwertung von allen Positionen. Wieder einmal war die geschlossene Mannschaftsleistung zu loben. Beim 12:4 (14.) nahm die Heimmannschaft eine Auszeit.

Dank der Umstellung der Abwehr und des Nachlassens der TSL-Deckung verkürzte der TSV vor allem durch den torgefährlichen René Bunk und die TSV-Kreisläufer auf 13:17. Zur Pause führte aber Lichtenfels mit 20:15.

In Hälfte 2 wurde die Partie hitziger. Die Lichtenfelser blieben, obwohl der TSV mehrmals auf zwei Tore herankam, ruhig und zogen ihr Spiel konsequent durch. Auch von verschiedenen Abwehrformationen ließen sich die Gäste nicht beeindrucken. Immer genau zum richtigen Zeitpunkt fielen Tore für die TS oder machte Torwart Michael Macheleid mit spektakulären Paraden "hinten dicht". Gegen die oft in Unterzahl agierenden TSVler kamen Wolfgang Schulze und Joris Rießner zu Kontertoren. Und am Kreis waren immer wieder Philipp und Maximilian Rödel anspielbereit zur Stelle. Lukas Tremel und Nevin Opitz warfen ihr Team, obwohl sie fast immer einen Schlag eines TSVlers bekamen, wieder klar in Front. gü

TSL: Mi. Macheleid, Ottolinger - Schulze (6), Tremel (9/1), John (5/1), Jor.Rießner (5), Ph. Rödel (4), Ma. Macheleid (1), Opitz (5), Schröck, Jon. Rießner, M. Rödel, Brunner