Lichtenfelser Kampf wird nicht belohnt

Nach einem packenden und auf beiden Seiten von Kampf geführten Duell gegen den abstiegsbedrohten TSV Weitramsdorf wäre ein Unentschieden gerecht gewesen. Stattdessen verlor die TSL im mit etwa 150 Zuschauern sehr gut gefüllten Sportzentrum mit 23:24 (11:12), während sich der TSV damit den Klassenerhalt sicherte. Die TSL schließt sie Bezirksliga-Saison auf dem fünften Rang ab.



Bezirksliga, Männer

TS Lichtenfels -

TSV Weitramsdorf 23:24

Cornelius John war sich mit seinem Spielertrainerkollegen Philipp Rödel einig: "Ein Riesenkompliment an unsere Mannschaft ob ihrer Leidenschaft und ihres Kampfgeistes." Und diese Partie hatte es wirklich in sich. Immer wieder erhitzten heftige Fouls und teils unsportliche Szenen die Gemüter aller Anwesenden. Vor allem in der ersten Halbzeit hielt es kaum einen Zuschauer deshalb auf dem Platz. Die Gäste führten im sehr engen Verlauf meist knapp mit einem Tor. Lichtenfels agierte in der Abwehr gut, hatte dabei alle Hände voll zu tun, den TSVler René Bunk in den Griff zu bekommen.



Philipp Rödel scheidet verletzt aus

Pech für die TSL, dass Philipp Rödel verletzt aus dem Spiel musste. Weitramsdorf war darauf aus, das TS-Spiel mit Fouls zu zerstören, was letztlich gelang. In der 25. Min. erhielt Gästeakteur Michael Eberlein die Rote Karte, als er Wolfgang Schulze in der zweiten Welle von den Beinen holte.

In der zweiten Hälfte funktionierte die Kommunikation in der Heimabwehr nicht mehr so gut. Die TSL schaffte es nie, in Führung zu gehen, wobei die Möglichkeiten dazu durchaus existierten. Weiter prägten viele Zeitstrafen das spannende Spiel. Etwas ungünstig war der Umstand, dass nur ein Schiedsrichter eingeteilt war.

Leon Geuer traf in der 58. Min. für die TSL zum 23:23. In der letzten Minute öffneten die Korbstädter ihre Abwehr. Der TSV schaffte 25 Sekunden vor Abpfiff durch den bulligen Kreisläufer Tobias Ehrsam noch den glücklichen Siegtreffer. gü



Die Statistik

TS Lichtenfels: Renner, Ottolinger - Ph. Rödel, M. Rödel (2), Brunner (2), Schulze (4), Ma. Macheleid (1), Kraus (4), Geuer (4), Mahler, Jon. Rießner (2), Söllner, Joris Rießner (4/2) / TSV Weitramsdorf: Pilz - Heublein, Bieber, Urbasik (2), Bunk (8/2), Litke (3), Stelzner, Büttner, Zwiener, Eberlein (3), Wanko (1), Wegner (1), Ehrsam (4), Lippold (2) / SR: Greim