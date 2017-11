Lichtenfelser erwarten harte Gegenwehr

Um 16.15 Uhr gastiert die Mannschaft von Philipp Rödel und Cornelius John beim TSV Weitramsdorf, der in der Liga unter anderem hinsichtlich seiner etwas ruppigen Spielweise auffällt.

Im Lichtenfelser Lager stellt man sich auf einen harten Gegner ein. Die bis dato mit 38 Zeitstrafen und drei roten Karten behafteten Weitramsdorfer werden auch mit den Korbstädtern nicht zimperlich umgehen und sich sicherlich von ihrer kämpferischen Seite zeigen. 4:10 Punkte und Rang 8 zeigen, dass sich der Aufsteiger bisher in der höheren Liga nicht leicht getan hat. Mit dem ehemaligen Rodacher Bezirksoberliga-Spieler und Top-Torjäger René Bunk hat das Team von Coach Sascha Heublein einen guten Fang gemacht, auf den die TS-Abwehr ganz besonders aufpassen muss.

Das junge TSV-Team will sich auf jeden Fall in der Bezirksliga etablieren und gegen Lichtenfels alles tun, um seine Tabellensituation zu verbessern.

Auf TSL-Seite muss sich nach Forderung der Trainer trotz des klaren und verdienten Vorwochensiegs gegen den HSV Hochfranken III die Abwehr steigern. John äußert sich teils kritisch, teils selbstbewusst: "Wir haben viel zu viele Gegentore bekommen und können andererseits nicht darauf bauen, dass wir wieder so viele Treffer erzielen werden. Nichtsdestotrotz wollen wir natürlich an den Sieg anknüpfen und den Schwung mitnehmen."

Aus beruflichen Gründen fehlt am Sonntag Jonas Höfner, der eine tragende Rolle im Lichtenfelser Angriff spielt. Dieser Ausfall wiegt schwer. Leon Geuer wird ebenso nicht auflaufen. Sonst kann das Spielertrainer-Duo jedoch personell aus dem Vollen schöpfen. Und präsentiert sich das Team erneut in so beeindruckender Form und mannschaftlich geschlossen, dann können die Ausfälle die Lichtenfelser leistungsmäßig nicht beeinträchtigen. gü