Lichtenfels nur Außenseiter in Bamberg

Wenngleich sich die Personalsituation bei den Korbstädtern inzwischen entspannt hat, wird sich das Duell beim Bezirksliga-Zweiten zu einer großen Herausforderung entwickeln.

Die Rückrunden-Bilanz der Bamberger Reserve liest sich allerdings kaum besser als die der Lichtenfelser. Nur zwei von fünf Partien entschied das Team um Spielertrainer Tobias Lutter für sich. Mit dem Aufstieg hat die Bamberger "Zweite" nichts zu tun, denn die "Erste" ist ja bereits in der Bezirksoberliga vertreten.



JJohn: Nicht nach unten rutschen

Die Tabellensituation bei den Korbstädtern ist zwar mit Platz 4 noch gut. Dennoch warnt Spielertrainer Cornelius John: "Vergangene Woche war unsere Leistung in Ordnung. Aber wenn wir trotzdem verlieren, können wir uns davon nichts kaufen. Die Liga ist eng, und wir müssen auf jeden Fall noch ein paar Punkte holen, um nicht unten rein zu rutschen." Der Auftritt der Rumpftruppe in Münchberg vor Wochenfrist macht den "Turnern" allerdings Mut. Im TS-Lager hofft man, dass das Verletzungs- und Krankheitspech für diese Saison aufgebraucht ist. Philipp Mahler dürfte gesund sein. Johannes Söllner und Lukas Will stehen wieder zur Verfügung. Vielleicht reicht es auch für Kurzeinsätze der Spielertrainer Cornelius John und Philipp Rödel. Fehlen werden aber Jonas Ottolinger, den Michael Macheleid im Tor vertritt, und Ferdinand Brunner.



Bezirksklasse Mitte

TV Ebersdorf -

TS Lichtenfels II

Ebenfalls am Sonntag wird auch wieder die TSL-Reserve aktiv. In der Bezirksklasse Mitte wartet um 17.30 Uhr mit dem gastgebenden TV Ebersdorf der designierte Meister auf das Team von Betreuer Christian Goller. gü