Landesliga: FC Lichtenfels feiert ersten Auswärtssieg

Der FC Lichtenfels hat ein kampfbetontes Landesliga-Derby gegen den TSV Sonnefeld gewonnen. Die schwierigen Platzverhältnisse machten beiden Mannschaften zu schaffen und sorgten dafür, dass die 420 Zuschauer kein allzu ansehnliches Nachbarduell zu Gesicht bekamen. "Im Nachhinein war es ein Fehler, dass wir das Spiel gemacht haben", sagte TSV-Spielertrainer Bastian Renk nach der Partie. "Aber wir haben uns dafür entschieden und es war somit kein Spiel für Techniker, sondern ein reines Kampfspiel. Und es ist sehr schade, dass wir es wieder nicht geschafft haben, ein solches Kampfspiel für uns zu entscheiden. Daraus müssen wir lernen und das nächste Mal einfach mehr dagegenhalten."



Landesliga Nordost

TSV Sonnefeld -

FC Lichtenfels 0:1 (0:1)

Der FC Lichtenfels, der auswärts in dieser Spielzeit bisher große Probleme hatten, stand sehr kompakt in der Verteidigung und bemühte sich auch offensiv, einzelne Nadelstiche zu setzen. Die erste und lange Zeit auch einzige Torchance nutzte Lichtenfels in der 21. Minute zur Führung. Die Sonnefelder ließen die Gäste im Mittelfeld kombinieren, Lukasz Jankowiak schickte Daniel Oppel auf die Reise, der im Duell mit TSV-Torhüter Patrick Jauch sicher zum 1:0 vollendete. In der 40. Minute hatte Oppel noch einmal eine gute Schussgelegenheit, verzog aber knapp.

Die Hausherren versuchten viel über die Außenbahnen, aber verpassten es mehrmals, den letzten Pass zu spielen. "Wir haben zu schlampig Fußball gespielt", klagte Renk, dessen Mannschaft im zweiten Abschnitt aber immerhin etwas zielstrebiger wurde. Ludwig Scheler probierte es in der 54. Minute mit einem satten Schuss, der aber nicht gut genug platziert war - der Lichtenfelser Torhüter René Schulz konnte sich auszeichnen. Auch in der 71. Minute war der 25-Jährige bei einem Kopfball von Renk auf dem Posten.

Die Sonnefelder versuchten, mit drei frischen Offensivkräften (Sebastian Steiner, Niclas Jacob und Toni Graf) dem Spiel noch einmal eine Wende zu geben, aber schafften es trotz Feldvorteilen zu selten, gefährlich vor das Gästetor zu kommen. Stattdessen versuchte es Aykut Civelek aus der Distanz, aber ohne Erfolg (85.).



Lichtenfels kontert am Ende

Der TSV machte in der Schlussphase auf und ließ dadurch noch einige gute Kontermöglichkeiten der Lichtenfelser zu. Lukasz Jankowiak hatte in der 88. Minute die Chance zum 2:0, Jauch war im kurzen Eck zur Stelle. Es blieb schlussendlich beim hart umkämpften und extrem wichtigen Sieg für die Gäste, die nun als Zwölfter fünf Punkte Vorsprung auf die Abstiegsrelegationsränge haben. "Lichtenfels hat das Nötigste gemacht und mit Kampf dagegengehalten. Da waren wir leider unterlegen."



TSV Sonnefeld: Jauch - Civelek, Kunick (79. Jacob), Pawellek, Simitci, Zapf André, T. Özdemir, Thyroff (86. Graf), Renk, Rödel, Scheler (74. Steiner)

1. FC Lichtenfels: Schulz - Goller F. (66. S. Dietz), Graf (86. Kremer), Schardt, Wige, Mahr, Lulei, Zollnhofer (75. Hönninger), L. Dietz, Oppel, Jankowiak / Tore: 0:1 Oppel (21.) / Zuschauer: 420 / Schiedsrichter: Björn Söllner (TSV Schonungen) / Gelbe Karten: Zapf, Rödel, Simitci/Lulei, Hönninger