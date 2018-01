Kunstadter B-Junioren scheiden als Vierte aus

Am zweiten Tag der Hallenkreismeisterschaften in der Obermainhalle Burgkunstadt fiel die Entscheidung bei den B-Junioren. Dabei waren die Halbfinalspiele an Spannung kaum zu überbieten. Den Titel gewann die JFG Rödental mit einem 1:0 gegen den FC Wacker Haig. Rang 3 und die Qualifikation für die Bezirksmeisterschaft am kommenden Samstag in Bad Staffelstein sicherte der FC Coburg mit einem 1:0 gegen die Jungs vom Gastgeber JFG Kunstadt-Obermain.

In der Vorrundengruppe 1 starten die Gastgeber von der JFG Kunstadt-Obermain mit einer 0:2-Niederlage gegen den FC Coburg, feierten aber danach drei Seige und erreichten als Zweiter hinter den Coburgern das Halbfinale.

In der Gruppe 2 schied der zweite Vertreter aus dem Kreis Lichtenfels, die JFG Rodach-Main, als Gruppenvierter aus. Ins Halbfinale zog der FC Wacker Haig und die JFG Rödental ein.

Im Semifinale trafen zwei Coburger Vertreter aufeinander, der FC Coburg und die JFG Rödental. Überraschend waren es dabei nicht die Vestekicker, die überzeugten. Die Spielgemeinschaft aus Rödental, erarbeitete sich einen 2:0-Vorsprung. Obwohl der FC Coburg teilweise mit fünf Feldspielern alles auf eine Karte setzte, wollte kein Treffer gelingen. Zum Teil rettete der Pfosten des gegnerischen Tores.

In zweiten Halbfinale sah es lange nach einem Erfolg der JFG Kunstadt-Obermain aus. Die Gastgeber führten schon mit 3:1, doch mit einer Energieleistung drehten die Haiger das Spiel noch. Mit 4:3 zogen das Team aus dem Frankenwald ins Endspiel ein.

Im Spiel um Platz 3 ging es um das Ticket für die Bezirksmeisterschaft. Hier hatten beide Teams gute Chancen. Die Kunstadter hatten Pech mit einem Lattentreffer. Das Goldene Tor erzielten die Coburger, die sich damit den dritten Rang sicherten.

Im Finale wollte auch lange kein Tor fallen. Am Ende reichte der JFG Rödental ein Treffer, um gegen den FC Wacker Haig die Oberhand zu behalten. Die Zuschauer gingen bei dem spannenden Spielverlauf begeistert mit. In der Schlussminute hatten die Haiger noch die Chance zum Ausgleich, doch den Freistoß parierte Rödentals Schlussmann glänzend. Bei der Siegerehrung, die Christian Brade seitens der Kreisjugendleitung vornahm, galt ein ganz besonderer Dank auch der Turnierleitung, dem FC Burgkunstadt als Ausrichter, und allen Schiedsrichtern.



D-Junioren in Ebersdorf

Bei der Kreismeisterschaft der D-Junioren in Ebersdorf hieß der Sieger JFG Grün-Weiß Frankenwald. Kilian Krug traf für die Grün-Weißen und Max Eckstein für die Coburger während der regulären Spielzeit. Im Sechsmeter-Schießen hatten die Coburger dann Pech und unterlagen hauchdünn mit 3:4.

Neben den beiden Finalisten qualifizierten sich aber auch der Drittplatzierte TV Ebern und der Vierte Sylvia Ebersdorf für die Bezirksmeisterschaften am Samstag, 3. Februar im Kronacher Schulsportzentrum.

Die D-Junioren der SG Lichtenfels-Leuchsental schieden punktlos in der Vorrunde aus.