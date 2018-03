Kreisliga Lichtenfels: TSV Staffelstein trifft auf Verfolger

Nur ein Punkt trennt den TSV Staffelstein vom oberen Abstiegsrelegationsplatz in der Kreisliga Lichtenfels, den der FC Coburg II einnimmt. Die Teams treffen am Samstag (16 Uhr) in Bad Staffelstein aufeinander. Hinter den Coburgern rangiert die DJK Lichtenfels, die wie die Staffelsteiner dringend Punkte im Abstiegskampf benötigen. Im Heimspiel gegen den Spitzenreiter SC Sylvia Ebersdorf (Samstag, 16 Uhr) müsste der DJK aber eine große Überraschung gelingen.

Hauptaugenmerk in der Kreisliga Kronach liegt auf dem Spitzenduell zwischen dem TSV Marktzeuln (2. Platz) und dem DJK-SV Neufang (4.). Vor einer schweren Aufgabe steht der SC Jura Arnstein, der auf heimischem Terrain gegen den Tabellenführer ASV Kleintettau bestehen muss.



Nachholspiele am Montag

Am Ostermontag empfängt der TSV Staffelstein den Aufstiegsaspiranten TSV Pfarrweisach (3.). Die DJK erwarteten den Neunten SV Großgarnstadt (beide Spiele um 15 Uhr). In der Kronacher Kreisliga sind für Ostermontag sechs Nachholspiele angesetzt, unter anderem das Spitzenspiel zwischen Primus Kleintettau und dem Dritten FC Burgkunstadt (11 Uhr). Der SC Jura Arnstein (12.) will einen Auswärtserfolg beim FC Stockheim (14.) einfahren (15 Uhr).



Kreisliga Coburg/Lichtenfels

DJK Lichtenfels -

Sylvia Ebersdorf

Auf der Sportanlage in Oberwallenstadt empfangen die Lichtenfelser den Ligakrösus Sylvia Ebersdorf. Weil das Heimspiel gegen den SV Coburg-Ketschendorf abgesagt wurde, war den Gastgebern vergangene Woche eine Ruhepause vergönnt. Die finanzstarken Ebersdorfer manifestierten derweil ihre Aufstiegsambitionen durch einen klaren 4:0-Heimsieg gegen Bad Rodach. Für den Vierzehnten Lichtenfels müsste schon alles perfekt laufen, um den SC zu überraschen.



TSV 1860 Staffelstein -

FC Coburg II

Die Coburger Reserve braucht die Punkte ebenso dringend wie die Staffelsteiner, um die Klasse zu halten. Der FC geht aber mit dem Rückenwind aus dem 6:0-Kanterheimsieg gegen den TBVfL Neustadt Wildenheid in die Partie, während die Staffelsteiner in der Vorwoche eine 2:4-Niederlage beim VfB Einberg einstecken mussten. Das Duell auf Augenhöhe entschied VfB-Spieler Skiba mit einem Doppelpack kurz vor Schluss.



Kreisliga Kronach

SC Jura Arnstein -

ASV Kleintettau

Die Jura-Boys mussten zuletzt eine 3:5-Derbyniederlage gegen den SCW Obermain hinnehmen. Auch gegen den ASV Kleintettau, der als Tabellenführer mit breiter Brust gen Jura aufbricht, wird es für die Arnsteiner schwer, etwas Zählbares mitzunehmen.



SCW Obermain - SV Friesen II

In Weismain darf man beruhigt dem Ende der Saison entgegensehen: Sowohl mit dem Auf- als auch mit dem Abstieg hat der SCWO in dieser Spielzeit nichts am Hut. Als Sechster der Tabelle empfängt die Elf des scheidenden Trainers Klaus Schreppel die Landesligareserve des SV Friesen (7.), die mit zwei Siegen in Serie anreist.



FC Marktgraitz -

FC Burgkunstadt

Für den FC Marktgraitz ist es die erste Begegnung nach der Winterpause. Die Gäste aus der Schuhstadt hatten ihre erste Herausforderung in der Vorwoche im Heimspiel gegen den TSV Ludwigsstadt und siegten mit 2:0. Als Tabellendritte sind die Burgkunstadter gegen den Elften klarer Favorit.



TSV Steinberg - SG Roth-Main

Mit einer 0:3-Derbyniederlage gegen den TSV Markzeuln im Gepäck tritt die SG Roth-Main beim TSV Steinberg an. Wieder einmal sind die Gäste, die in dieser Saison erst zwei Mal siegreich waren, in der Außenseiterrolle. Steinberg steht mit 24 Punkten im gesicherten Mittelfeld.



TSV Marktzeuln -

DJK-SV Neufang

Der Zweite TSV und die Vierte DJK treffen sich zum Spitzenspiel. Die von Michael Backert trainierte Heimelf musste zwar jüngst gegen den ASV Kleintettau eine 2:3-Niederlage hinnehmen, betrieb im Derby gegen die SG Roth-Main (3:0) jedoch Wiedergutmachung. Für die DJK ist es die erste Liga-Begegnung im neuen Fußballjahr.