Kreisliga Kronach: Marktgraitz gegen ASV chancenlos

Kleintettau bleibt nach dem Kantersieg in Marktgraitz weiterhin im Spitzenfeld der Fußball-Kreisliga Kronach. Der SCWO entschied das Stadtderby gegen Arnstein für sich, die SG Roth-Main ging bei der DJK Neufang unter.



Kreisliga Kronach

FC Marktgraitz -

ASV Kleintettau 2:5

Im letzten Heimspiel des Jahres traf der FC Marktgraitz auf dem Nebenplatz auf den erklärten Titelaspiranten ASV Kleintettau. Herausragender Gästeakteur war Nico Fröba, der, genau wie schon im Hinspiel, vier Treffer erzielte. Die Hausherren begannen die Partie druckvoll und kamen in den ersten 15 Minuten durch Gleich und Szalski zu Möglichkeiten. In der 20. Minute scheiterte Fröba für die Gäste am Lattenkreuz. Zwei Minuten später wurde er völlig frei auf halblinker Position angespielt, ließ mit zwei Körpertäuschungen die letzten beiden Verteidiger aussteigen und vollstreckte zum 1:0.

Nach einem Freistoß von Kunz lief Fröba clever hinter die schlecht abgestimmte Heimabwehr ein und stocherte die Kugel zur Pausenführung über die Linie (38.). Bülling sorgte mit einem flach an der Mauer vorbeigezogenen Freistoß, der noch unhaltbar abgefälscht wurde, für den 1:2-Anschlusstreffer (64.). Fröba über war danach links nicht zu halten, die Heimabwehr reklamierte erfolglos Abseits und der ASV-Goalgetter schloss mit seinen dritten Treffer zum 3:1 ab (66.).

Einen langen Ball aus dem Mittelfeld verlängerte zwei Minuten später Kostewicz ins lange Eck und der FCM kam durch das Eigentor wieder auf 2:3 heran. Die Gäste drehten in der Schlussphase wieder mehr auf. Nach einem Konter über drei Stationen erzielte Fröba seinen vierten Treffer und sorgte mit dem 2:4 für die Entscheidung (84.). Einen weiteren Konter über drei Stationen in der Nachspielzeit nutzte schließlich noch Böhnlein zum 2:5-Endstand. uha



SC Jura Arnstein -

SCW Obermain 3:5

Beim Weismainer Stadtderby hatten die Platzherren den besseren Start und gingen durch Tobias Reh bereits nach drei Minuten in Führung. Auf dem schwer bespielbaren Nebenplatz zeigte der SCW aber die bessere Spielanlage. Schlagsicher in der Abwehr und mit weiten Pässen auf ihre schnellen Spitzen bereitete man Arnsteins Abwehr zunehmend Probleme.

So bediente Reuß mit einem langen Ball Marcus Will, der mit seinem Aufsetzer Glück hatte, als der Ball über Torhüter Wich hinweg im Tor landete. Jonas Halbhuber setzte seinen Bruder Nico auf dem rechten Flügel in Szene und dieser fackelte nicht lange und hämmerte aus spitzem Winkel den Ball zum 2:1 ins Netz (30.). Arnsteins Antwort folgte sofort. Ein langer Pass auf P. Schütz, eine präzise Flanke auf J. Freitag und dessen Kopfball senkte sich über Schlussmann Berthold hinweg zum 2:2 ins Tor.

Nach dem Seitenwechsel half die anfällige SCJ-Abwehr bei den nächsten beiden Treffern tatkräftig mit. Zunächst ließ Wich einen Schuss von Hartfil abprallen und M. Will bedankte sich mit dem 2:3 (50.). Als wenig später ein Fehlpass eines Arnsteiners direkt vor den Füßen von R. Pülz landete, zog dieser aus 20 Metern ab. Unter dem Körper des Arnsteiner Keepers flutschte der Ball zum 4:2 in die Maschen. In einer hektischen Schlussphase gelang P. Amon nach Anspiel von T. Raab zwar der 3:4-Anschlusstreffer (80.), aber M. Will zerstörte sehr schnell die Hoffnung der Juraboys auf einen Teilerfolg, als er seinem dritten Treffer markierte (85.). were



DJK/SV Neufang -

SG Roth-Main 6:1

Bei schmuddeligem Fritz-Walter-Wetter fuhr die DJK einen über das ganze Spiel gesehen nie gefährdeten Heimsieg ein. Der überragende Wachter brachte seine Mannen durch einen herrlichen Freistoß in der 15. Minute in Führung. Kurze Zeit später erhöhte Kolb mit einem Kopfball-Treffer nach einer scharf getretenen Ecke durch Beetz. Die Neufanger ließen Ball und Gegner auf dem glitschigen Boden laufen, und die SG Roth-Main konnte sich oft nur mit kleinen Fouls behelfen. In der 33. Minute setzte Wachter seinen Lauf fort und knallte einen Freistoß aus gut 25 Metern zum 3:0 ins Dreieck. Seinen Dreierpack machte der DJK-Kapitän dann in der 39. Minute durch einen Elfmeter perfekt.

Nach der Pause drückten die Neufanger weiter, und der agile Beetz erzielte technisch überlegt nach einem "Zuckerpass" von Wachter das 5:0. Die Heimelf hätte das Ergebnis weiter in die Höhe schrauben können, jedoch vergab Gebhardt fast auf der Torlinie kläglich. Außerdem liefen die DJK-Angreifer immer wieder in die Abseitsfalle der Gäste. Als die Heimmannschaft die Züge etwas locker ließ, erzielte Falkenhain den Ehrentreffer. Den Schlusspunkt setzte bei heftigem Schneetreiben der nimmermüde Engelhardt nach Zuspiel von Beetz in der Schlussminute. cm



Kreisliga Bamberg

DJK Teutonia Gaustadt -

FSV Unterleiterbach 2:4

Die Hausherren brannten in den ersten Minuten ein Offensiv-Feuerwerk ab, versäumte es aber die Chancen zu nutzen. Dietmar Schmuck im FSV-Tor glänzte mit seinen Paraden. Tobias Eichhorn markierte dann völlig überraschend die Führung für die Letterbacher (28.) und nickte acht Minuten später zum 0:2 ein. Keine zwei Minuten später kam die überfällige Antwort der

Teutonen mit dem 1:2-Anschlusstreffer durch Rene Leal.

Nach der Pause köpfte Raki Nabil zum hochverdienten Ausgleich ein. Der FSV Unterleiterbach hielt nun dagegen, Bastian Schneider brachte seine Farben nach einem Abstimmungsfehler in der Gaustadter Hintermannschaft wieder in Führung (56.). In der letzten Viertelstunde waren Gaustadter Powerplay und Unterleiterbacher-Konterspiel angesagt. Die Teutonen hatten in der Nachspielzeit zweimal Pech bei Schüssen von Johannes Emmerling und Sebastian Baum, während Felix Rauchhaus nach einem Konter den 4:2- Endstand erzielte. red



SpVgg Rattelsdorf -

SC Kemmern 0:1

In der ersten Halbzeit hatten die Gäste aus Kemmern mehr vom Spiel, ließen aber drei gute Chancen ungenutzt. Nach der Pause fanden sich die Rattelsdorfer besser zurecht, aber die kompakt stehende SC-Abwehr zu keinen zwingenden Möglichkeiten, so dass Kemmerns Torhüter Thomas Schuberth einen ruhigen Nachmittag erlebte.

In der 61. Minute ersprintete Michael Benoit den Ball, und seine scharfe Hereingabe von der Torauslinie nutzte am langen Pfosten David Görtler im Fallen zum spielentscheidenden Treffer. So sicherten sich die Gäste etwas überraschend, aber verdient den Dreier im Nachbarderby. red