Kreisliga Kronach: Burgkunstadt in guter Ausgangslage

Der Tabellenzweite FC Burgkunstadt steht in der Fußball-Kreisliga Kronach beim Fünften SV Wolfers-/Neuengrün auf dem Prüfstand. Der SCW Obermain erwartet den FC Marktgraitz. Vor einer schweren Heimaufgabe steht der SC Jura Arnstein gegen den TSV Steinberg.



Kreisliga Kronach

SV Wolfers-/Neuengrün -

FC Burgkunstadt

Im Verfolgerduell behielt der FC Burgkunstadt beim SCW Obermain mit 3:2 die Oberhand und festigte mit diesem Erfolg seinen zweiten Tabellenplatz. Auch der SV Wolfers-/Neuengrün ließ nichts anbrennen und gewann bei der DJK-SV Neufang deutlich mit 4:1. Die Gäste sind gegenüber dem Spitzenreiter ASV Kleintettau mit zwei Partien im Rückstand und liegen somit aussichtsreich im Rennen um den ersten Platz.



FC Mitwitz II -

SG Roth-Main

Das Kellerduell zwischen der zweiten Garnitur des Bezirksligisten FC Mitwitz und der SG Roth-Main verspricht viel Spannung. Die Hausherren verloren beim TSV Weißenbrunn/Kr. mit 0:1 und der verbesserte Laternenträger SG Roth-Main besiegte mit dem gleichen Ergebnis den SV Friesen II. Dieser zweite Saisondreier wird dem Fusionsverein für sein Gastspiel im Frankenwald sicher entsprechend Selbstvertrauen verleihen.

SCW Obermain -

FC Marktgraitz

Für den SCW Obermain war die 2:3-Niederlage im Nachbarderby beim FC Burgkunstadt ein herber Rückschlag im Kampf um einen Vorderplatz. Der FC Marktgraitz schreibt wieder schwarze Zahlen und hielt den FC Stockheim verdientermaßen mit 2:1 nieder. Mit diesem Kerwasieg vor 210 Zuschauern verbesserten sich die "Graatzer" auf den neunten Tabellenplatz. Der Abstand des FCM zur Schleuderplatzzone beträgt nunmehr fünf Zähler.

SC Jura Arnstein -

TSV Steinberg

Der SC Jura Arnstein holte sich beim Rangdritten TSV Marktzeuln eine deftige 1:5-Packung ab. Nach dieser Niederlage sind die Jura-Boys in die unmittelbare Nähe der Schleuderplätze abgerutscht.

Der Tabellenzehnte TSV Steinberg fegte im Frankenwald-Duell den völlig indisponierten Vorletzten FC Kronach mit 5:0 vom Platz. Die Hausherren möchten morgen ihre längere Durststrecke mit einem Heimsieg beenden.

FC Stockheim -

TSV Marktzeuln

Zumindest nach dem derzeitigen Tabellenstand ist der Rangdritte TSV Marktzeuln als klarer Favorit gegenüber dem FC Stockheim (13.) einzustufen. Während die Gäste ihren Blick nach oben richten, ist der FC Stockheim momentan im Abstiegskampf verwickelt. Die "Zeulner" dürften im traditionsträchtigen Stadion am Maxschacht auf einen Gegner treffen, der entsprechend engagiert zu Werke gehen wird, um nicht erneut zu verlieren.