Kreisliga Coburg: Staffelstein will Aufwärtstrend bestätigen

Jeweils mit 3:1 gewannen am letzten Wochenende in der Fußball-Kreisliga Coburg der Spitzenreiter SC Sylvia Ebersdorf (beim SV Ketschendorf) und der Tabellenzweite VfB Einberg (gegen TSV Pfarrweisach). Zum Start in die Rückrunde gastiert der TSV Staffelstein beim Rangsiebten Coburg Locals. Der Aufsteiger DJK Lichtenfels steht bei der TSG Niederfüllbach auf dem Prüfstand.



Kreisliga Coburg

Coburg Locals -

TSV Staffelstein

Der TSV Staffelstein bereitete mit dem 4:2-Auswärtserfolg beim TV Ebern seinen Anhängern eine angenehme Überraschung. Mit diesem "Dreier" kletterten die Badstädter um Spielertrainer Daniel Ritzel auf den fünften Tabellenplatz. Jetzt hofft der TSV auf einen erfolgreichen Start in den zweiten Saison-Durchgang und hat als Minimalziel eine Punkteteilung ausgegeben. Dieses Unterfangen dürfte dem TSV allerdings nicht leicht fallen. Die Platzherren bezwangen zuletzt den TBVfL Neustadt-Wildenheid deutlich mit 3:0. Der Coburger Mannschaft ist auf eigenem Gelände nur äußerst schwer beizukommen.



TSG Niederfüllbach -

DJK Lichtenfels

Die DJK Lichtenfels musste sich am letzten Wochenende dem spielerisch und läuferisch besseren TSVfB Krecktal mit 0:1 beugen. Der Siegtreffer der Gäste resultierte aus einem in der 72. Min. von Tranziska verwandelten Foulelfmeter. Der Erfolg der Krecktaler war zwar knapp, jedoch völlig verdient. Nach dieser Niederlage verharren die DJK-Fußballer weiterhin auf Platz 14. Bei der TSG Niederfüllbach (10.), die den Vorletzten TSV Bad Rodach mit 2:0 besiegte, wäre für die Lichtenfelser schon ein Unentschieden ein Achtungserfolg in Richtung Ligaerhalt.



Kreisliga Bamberg

SpVgg Rattelsdorf -

TSV Schlüsselfeld

Nach dem 2:0-Heimsieg gegen das Schlusslicht ASV Naisa behauptete die SpVgg Rattelsdorf ihren dritten Tabellenplatz und bleibt dem Führungsduo auf den Fersen. In einem weiteren Heimspiel erwarten die "Blau-Weißen" den TSV Schlüsselfeld. Der Vorjahresfünfte spielte zuletzt im Derby gegen den SC Reichmannsdorf 0:0. Insgesamt betrachtet sind die Schlüsselfelder von ihrer letztjährigen guten Verfassung weit entfernt. Die SpVgg Rattelsdorf ist gegen den TSV favorisiert.



SV Zapfendorf -

TSV Hirschaid

Zu einer echten Kreisliga-Spitzenmannschaft hat sich der Tabellenzweite SV Zapfendorf gemausert. Nach dem 1:1 in einem Kampfspiel gegen den TSV Burgebrach erwartet der SVZ in einer weiteren Partie auf eigenem Gelände den TSV Hirschaid, dessen Begegnung gegen die DJK Stappenbach abgesagt wurde. Die Gäste sind eine recht wankelmütige Truppe, die dreizehn Punkte mehr als die Hausherren eingefahren hat und derzeit den neunten Platz einnimmt.



ASV Naisa -

FSV Unterleiterbach

Der Rangletzte ASV Naisa konnte trotz seines großen kämpferischen Einsatzes die 0:2-Niederlage bei der SpVgg Rattelsdorf nicht verhindern. Der FSV Unterleiterbach (7.) hat den punktgleichen ASV Sassanfahrt mit 4:0 abgeschossen. Die Defensivabteilung der Gastgeber muss sich morgen auf Schwerstarbeit einstellen. Die treffsicheren "Gelb-Schwarzen" konnten sich bereits über 42 Torerfolge freuen. Die Vergleichszahl des Schlusslichtes liegt bei nur vierzehn Toren.