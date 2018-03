Der TSV Staffelstein schiebt sich mit einem Sieg über Bad Rodach ins Mittelfeld der Fußball-Kreisliga Coburg, die DJK Lichtenfels holte in Neustadt nur ein Remis und bleibt weiterhin im Tabellenkeller.



Kreisliga Coburg

TSV Staffelstein -

TSV Bad Rodach 2:1

Im Spiel der beiden Badstädter hatte der TSV Staffelstein die Oberhand, doch die Chancenverwertung ließ zu wünschen übrig. Selbst die klarsten Einschussmöglichkeiten blieben ungenutzt. Kurz vor der Pause ging Bad Rodach in Führung, als Wachs die Kugel im Nachschuss aus kurzer Distanz ins Staffelsteiner Gehäuse hämmerte (45.). In der 77. Minute scheiterte Staffelsteins Ritzel an Gästetorhüter Fallo, doch Zipfel stand goldrichtig und schlenzte das Leder zum 1:1-Ausgleich ins rechte obere Eck. Nun wollte Staffelstein mehr und drängte auf den Führungstreffer. Dann hatte der TSVS Glück, dass ein Schuss von Zapf von einem Gästespieler zum 2:1-Endstand ins eigene Tor gelenkt wurde. hakl

TBVfL Neustadt -

DJK Lichtenfels 0:0

Beide Teams schenkten sich von Beginn an wenig. Die Heimelf aus der Puppenstadt war meistens über die schnellen Außenstürmer gefährlich, während die Gäste von der DJK versuchten, ihren Spielertrainer Koch in Szene zu setzen. Nach der Pause hatte zunächst Schwalb zweimal die Chance zur Führung für die Gäste (47., 55.), für die Heimelf vergab Renner die beste Chance, als er am Innenpfosten scheiterte. 135 Zuschauer sahen am Ende eine leistungsgerechte Punkteteilung beider Teams. red



Kreisliga Bamberg

SpVgg Stegaurach -

FSV Unterleiterbach 3:2

In dieser torreichen Begegnung gingen die Stegauracher durch Keiling in Führung (24.). Derselbe Spieler erhöhte noch vor der Pause auf 2:0 (40.). Drei Minuten nach Wiederbeginn gelang dem Unterleiterbacher Spielertrainer Eichhorn der 2:1-Anschlusstreffer. Mit dem 3:1 stellte Julian Bayer den Zwei-Tore-Vorsprung für die Aurachtaler wieder her (79.). Den nie aufgebenden Unterleiterbachern gelang fünf Minuten vor Spielende das 3:2 durch Rauchhaus. In der hitzigen Nachspielzeit sah Epp vom FSV noch die Gelb-Rote Karte. red



SpVgg Rattelsdorf -

SV O'/Unterharnsbach 2:0

Keine Tore sahen die Zuschauer in der ausgeglichenen ersten Hälfte. Den Bann brach der Rattelsdorfer Florian Bischoff in der 55. Min. mit seinem dritten Saisontreffer. Danach versuchte der SSV zum Ausgleich zu gelangen, doch zehn Minuten vor Spielende machte die SpVgg Rattelsdorf mit dem 2:0, das Nico Imhof erzielte, alles klar. Für den Rattelsdorfer war es bereits das vierte Tor in dieser Spielzeit. red



SV Zapfendorf -

DJK Tütschengereuth 3:0

Im ersten Durchgang neutralisierten sich beide Mannschaften weitgehend mit nicht allzu vielen Möglichkeiten. Doch der zweite Durchgang stand im Zeichen der Gastgeber, die nun mehr für die Offensive taten, während sich die Tütschengereuther einzig und allein auf gelegentliche Gegenstöße versteiften, ohne dabei die Zapfendorfer Abwehr in Verlegenheit zu bringen.

Innerhalb von 20 Minuten sorgten die Hausherren für den klaren Erfolg. Hälterlein (55.), Heathfield (64.) und ein abgefälschter Schuss von Demiral (75.) waren die Torschützen zum letztlich auch in dieser Höhe verdienten Erfolg. red