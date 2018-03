Kreisklassist FC Schwürbitz hofft auf Sieg der "Schnecken"

Im Kampf um die Spitze in der Fußball-Kreisklasse Lichtenfels haben der Erstplatzierte VfR Johannisthal (43 Punkte) und der FV Schwürbitz (41) am Wochenende Pflichtaufgaben zu erfüllen: Die Johannisthaler spielen beim Vorletzten VfR Schneckenlohe, die Schwürbitzer treffen zu Hause auf den Dreizehnten FV Mistelfeld. So könnten die "Schnecken" mit einem Überraschungserfolg für einen Wechsel an der Spitze sorgen - und sich auf einen Relegationsplatz verbessern.



Kreisklasse Lichtenfels

Bei der 1:4-Niederlage bei der SpVgg Obersdorf zeigte der VfR Schneckenlohe große Abwehrschwächen, die es zu überwinden gilt, wenn die Überraschung gelingen soll. Der Tabellenzweite FC Schwürbitz plant zu Hause gegen den FC Mistelfeld (13.) einen "Dreier" fest ein, um den Frankenwäldern aus der Großgemeinde Küps weiter auf den Fersen zu bleiben. Sechs Zähler trennen den Dritten TSF Theisenort von der SG Altenkunstadt/Woffendorf (6.). Für den kampfstarken TSF spricht nicht nur der Heimvorteil.



Nach der 0:1-Niederlage beim SV Fischbach ist der FC Fortuna Roth weiterhin in der Schleuderplatzzone angesiedelt und steht deshalb gegen die SpVgg Obersdorf unter Erfolgsdruck. Der Elfte TSV Küps ist mit 19 Punkten aus 17 Spielen im Soll. Gegen den starken SV Fischbach steht den "Gelb-Schwarzen" eine knifflige Aufgabe bevor.



Um Chancen auf Platz 2 zu haben, darf der Absteiger Schwabthaler SV das Derby beim FC Lichtenfels II (7.) nicht verlieren. Die Lichtenfelser Siedler (10.) sind gegen den noch immer sieglosen Letzten SSV Oberlangenstadt haushoch in der Favoritenrolle. In einer Mittelfeld-Partie stehen sich der FC Baiersdorf und die SpVgg Isling gegenüber. df



Kreisklasse Bamberg 1

Tabellenschlusslicht SpVgg Ebing II ist im Heimspiel gegen den Fünften der Kreisklasse Bamberg, FC Rentweinsdorf, zwar klarer Außenseiter, hat aber den 3:0-Überraschungserfolg gegen Post Bamberg im Rücken, während der FC eine 0:4-Niederlage in Hallstadt kassierte. red