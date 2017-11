Kegeln: TSV Lahm gelingt der Coup

Der TSV Lahm sorgte für eine große Überraschung in der Kegel-Regionalliga. Die TSV-Herren brachten dem Tabellenführer FC Eintracht Bamberg 2010 die erste Niederlage in dieser Saison bei.



Regionalliga Ofr./Ufr. Männer

TSV Lahm -

Eintracht Bamberg 4,5:3,5

Einen knappen, aber sicherlich nicht unverdienten Heimsieg holte sich der TSV Lahm gegen den Spitzenreiter FC Eintracht Bamberg 2010. Die Gastgeber hatten nicht nur mehr Kegel (3035:3020), sondern auch 14:10 Satzpunkte auf der Habenseite.

In den Startpaarungen siegte Edwin Zang (502/154) durch 125, 115, 143 und 119 Kegel mit 3:1 gegen Jürgen Scheuring (476/133), der 118, 124, 116 und 118 Holz erspielte. Sein Partner Tobias Böhm (500/180) unterlag allerdings mit 122, 113, 136 und 129 Holz mit 2:2 gegen Markus Steger (524/168), der 121, 134, 134 und 135 Holz spielte.

In der Mittelgruppe holte Ulf Böhm (501/175) mit 119, 110, 140 und 132 Kegeln mit 2:2 gegen Dominik Zimmer (501/157), der 136, 119, 130 und 116 Holz fällte, den siegbringenden halben Punkt. Ebenfalls 2:2 Satzpunkte erreichte Daniel Stang (485/167) mit 111, 123, 123 und 128 Kegel gegen Gerhard Ditterich (497/155), der 138, 126, 116 und 117 Holz spielte und den Mannschaftspunkt holte. In den Schlussduellen spielte Steffen Engelhardt (524/186) sehr gleichmäßig, musste sich aber bei 2:2 Satzpunkten dem Tagesbesten Marco Scheuring (537/176), der mit 146, 127, 128 und 136 Kegel überzeugte, geschlagen geben. Den Siegpunkt holte Ralf Dierauf (523/179), der durch 124, 133, 129 und 137 Kegel mit 3:1 Satzpunkten gegen Marc Hubert (485/137), der 126, 126, 121 und 112 Kegel traf, deutlich gewann und den Kegelrückstand in einen Vorsprung umwandelte.



Regionalliga Ofr./Ufr. Frauen

SKC Steig Bindlach II -

TSV Lahm 6:2

Keine Chance (3143:3027) hatten die Damen des TSV Lahm beim SKC Steig Bindlach II. Eine Vorentscheidung fiel bereits in den Startpaarungen, denn da gerieten die Gäste mit 0:2 Mannschaftspunkten und 77 Kegeln in Rückstand. Natalie Müller (489) unterlag mit 0,5:3,5 Satzpunkten gegen Daniela Reh (540) und auch Anja Thomas (512) zog mit 1:3 gegen Jasmin Birner (538) den Kürzeren. In der Mittelgruppe behielt Katharina Schindler (520) gegen Nicole Böhner (496) mit 2,5:1,5 die Oberhand, doch Sandra Schnitzker (491) verlor mit 1:3 gegen Kristin Wening (537), so dass die Partie bei 1:3 Mannschaftspunkten und 99 Holz Rückstand so gut wie entschieden war. In den Schlussduellen siegte Marina Vondran (548) mit 3:1 gegen Tatjana König (532), während Sabine Kochmann (467) einen schlechten Tag erwischte und gegen Daniela Petzold (500) mit 0,5:3,5 unterlag.