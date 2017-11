Kegeln: SKC kann mit Sieg nach oben springen

In der Kegel-Bundesliga wird sich der SKC Staffelstein zum ersten Mal in Raindorf unter Beweis stellen. Die Niederbayern setzten sich in den Aufstiegsspielen gegen ihre Gegner durch und zeigten bisher anständige Leistungen im Oberhaus der Sportkegler. Zuletzt bezwangen sie vor heimischem Publikum das Team aus Lorsch mit 6:2 eindeutig. Auch die Gesamtholzzahl von 3626 Kegel kann sich sehen lassen. Unter der Leitung des erfahrenen Bundesligaspielers Christian Schreiner gingen die "Neulinge" auf Kegeljagd. Ihr derzeitiger Stand in der Tabelle ist Platz 5. Eine beachtliche Leistung angesichts der stark aufgestellten Liga.

Die SKC-Akteure werden auch auf einen ihrer Ex-Spieler treffen, Radek Hejhal, der inzwischen das Trikot der Raindorfer trägt. Weiter in der Mannschaft der Gastgeber befinden sich Michael Kotal, Alexander Raab, Milan Svoboda und Philipp Grötsch. Mit Schreiner und Hejhal haben sie durchaus das Potenzial, die Staffelsteiner lange zu ärgern. Insgesamt ist aber die Mannschaft der Adam-Riese-Städter besser aufgestellt, die Favoritenrolle ist also klar zugewiesen.

Der Staffelsteiner Mannschaftsführer hat sich bezüglich der Aufstellung sicherlich schon Gedanken gemacht, ändern wird sich aber nicht viel. Starten könnten wie gegen Lorsch Torsten Reiser und Marcus Gerdau. Die Erfahrung der beiden könnte sich im Start auszahlen, um nicht in den Rückstand zu geraten. Weiterhin wird Julian Hess, der sich in einer glänzenden Form befindet, mit Jaroslav Hazva eingesetzt werden. Letztlich dürften Florian Bischoff und Miroslav Jelinek das Team komplettieren. Der Startschuss dieser Partie fällt um 13 Uhr auf der Kegelanlage der Chambthalkegler Raindorf. Des weiteren spielen an diesem Wochenende der KC Schwabsberg in Kipfenberg, Amberg empfängt den TSV Breitengüßbach und Lorsch ist diesmal spielfrei. Das Topspiel des Tages ist allerdings Victoria Bamberg gegen Rot-Weiß Zerbst. Wenn der SKC sein Duell gewinnt, würde er bis auf zwei Punkte an den Tabellenzweiten aufrutschen. bsch