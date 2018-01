Kegeln: Hirschau zu stark für BSV

In Hirschau gab es für die Bayernliga-Kegler des Baur SV Burgkunstadt nichts zu holen. Nach dieser Niederlage rutscht der BSV auf Rang 8 ab.



Bayernliga

Fortuna Hirschau -

BSV Burgkunstadt 6:2

Man merkt es deutlich, dass die Personaldecke des Baur SV Burgkunstadt eine dünne ist. Fallen zwei Stammspieler aus, bleiben kaum Optionen. Und wenn man verletzte Spieler, die nach über 30 Jahren eigentlich im zweiten Glied spielen wollen, durch Kegler aus der dritten Mannschaft ersetzen muss, dann darf man sich nicht wundern, dass man nahe an die Abstiegsränge rückt.

Am Samstag in Hirschau startete der BSV mit einer Risiko-Variante in der Aufstellung. Und das ging erwartungsgemäß schief. Dennoch haben sich die Spieler teuer verkauft, 3408 Kegel können sich sehen lassen. Den Vogel schoss dabei Patrick Kalb mit 611 Holz ab. Doch auch er zog gegen einen wie entfesselt kegelnden Gegner, der 638 auf die Bahnen brachte, den Kürzeren. Lange wurde auf der Fahrt in die Oberpfalz über die Aufstellung gegrübelt, dann entschloss man sich, vorne punkten zu wollen. Patrick Kalb sollte den besten Kegler der Gastgeber, Milan Wagner bezwingen. Und die anderen drei Paarungen wurden mit dem Prinzip Glaube und Hoffnung auf die Reise geschickt. Zunächst sah es so aus, als sollte der Plan aufgehen, denn sowohl Sebastian Kestel als auch Peter Zapf starteten mit 164 und 158 Holz. Doch die Heimspieler wehrten sich und gewann jeweils Satz 2. Durchgang 3 ging wieder an die Gäste, Bahn 4 erneut an Hirschau, sodass beide Matches 2:2 endeten. Dank der Gesamtergebnisse von Kestel (593:558) und Zapf (581:563) sicherte man sich beide Mannschaftspunkte und 53 Überholz.

Weiterhin auf der Erfolgswelle scheint Bastian Krötter zu schwimmen, der auch in der Oberpfalz ein starkes Spiel lieferte. 580:576 hieß es am Ende gegen Benaburger - und doch war der Mannschaftspunkt futsch. Mit 4, 8 und 3 Holz verlor er die Sätze 2 bis 4, 161 Kegel zum Auftakt waren am Ende nicht genug. Auch Dieter Kestel verlor knapp, nach Holz waren es 531:544 gegen Plößl. Vier knappe Durchgänge endeten dreimal für den Spieler der Heimmannschaft.

Sehr schnell wurde aber im Schlussabschnitt klar, dass man an diesem Tage ohne Punkte im Gepäck nach Hause fahren muss. Harald Zapf fand nie richtig zur Bahn, wenngleich Satz 2 mit einem Remis endete. Doch Hautmann zog souverän seine Kreise und belohnte sich mit 593 Holz. Zapf verletzte sich noch und wurde 34 Wurf vor Ende gegen Tobias Sachs ausgetauscht, der bei seinem Bayernliga-Debüt immerhin 136 im letzten Satz beisteuerte. Bei insgesamt 512 Kegeln aber war der Vorsprung längst dahin. Da nutze auch der tolle Kegelsport, den Patrick Kalb bot, nichts. Milan Wagner auf Hirschauer Seite zeigte, wie man die Bahnen "zerlegt": Er räumte 249 Holz ab. Höhepunkt des Duells war Satz 3, als Kalb 101 und 69, also 170 erzielte - und verlor. Sein Kontrahent ließ 104 in die Vollen noch 7 Abräumkegel folgen. Am Ende leuchteten 638:611 Holz für Wagner am Totalisator auf und der Baur SV hatte an diesem Tag seinen Meister gefunden.



Fortuna Hirschau -

BSV Burgkunstadt 6:2

(16,5:7,5 Satzpunkte, 3472:3408 Holz)

Plösser - Kestel 2:2 (558:593)

Gevatter - Zapf P. 2:2 (563:581)

Benaburger - Krötter 3:1 (576:580)

Plößl - Kestel 3:1 (544:531)

Wagner - Kalb 3:1 (638:611)

Hautmann - Zapf H./Sachs 3,5:0,5 (593:512)