Kegeln: Deutlicher Heimsieg für SKC Staffelstein

In der Keglerbundesliga setzt der SKC Staffelstein seine Siegesserie fort. Nach dem unerwarteten Erfolg in Schwabsberg punkteten die Akteure auch am Samstag. Allerdings war die Partie knapper, als das deutliche 7:1 vermuten lässt. Mit 3712:3632 Holz verkaufte sich Breitengüßbach teuer. Dennoch konnten die Hausherren zu jeder Gelegenheit die Angriffe abwehren und sogar kontern, was den deutlichen Sieg in Zahlen ausmachte.



Bundesliga

SKC Staffelstein -

TSV Breitengüßbach 7:1

Zu Beginn der Partie ging es eng zu. Julian Hess startete furios mit 165:150 Kegeln gegen Mario Nüsslein. Zeitgleich spielte Torsten Reiser gegen den Ex-Staffelsteiner Zoltan Hergeth. Die erste Bahn entschied der Gästespieler mit 149:134 Holz für sich. In der Folge drehte der SKCler den Spieß um und erkämpfte sich mit 149:141 Kegeln die zweite Bahn. Julian Hess hingegen unterlag dem Breitengüßbacher mit 153:163 aufgrund besserer Würfe im Abräumen. Daraufhin setzte er all sein Können ein und legte 169:155 nach. Auch Reiser behauptete sich mit 151:141 erneut. Im letzten Durchgang war seitens des Gästeakteurs die Luft raus, Nüsslein gab den Punkt mit 131:155 ab. Insgesamt erspielte sich Hess 642 Holz gegen 599 seines Kontrahenten. Reiser beendete seine letzte Bahn mit 158:150 erfolgreich. In der Summe waren es nur elf Kegel, die die beiden trennten.

Die 54 Kegel auf der Habenseite der Staffelsteiner galt es nun für die Mittelpaarung auszubauen. Diese Aufgabe übernahmen Markus Gerdau und Jaroslav Hazva. Anfänglich hatte Gerdau etwas Schwierigkeiten, in sein Spiel zu finden, wodurch er den ersten Satz mit 146:161 Holz gegen Albert Kirizan verlor. Auf seiner nächsten Bahn fing sich der SKCler und konterte mit 164:146 Holz. In den folgenden Sätzen hatte er immer eine Antwort auf die Angriffsversuche seines Gegners - er gewann beide mit 151:141 und 158:150. Mit insgesamt 621:603 Holz baute er die Führung seines Teams aus. Dann folgte sein Teamkamerad Hazva. Seine erste Bahn gewann er mit nur vier Kegeln (156:152) Unterschied. Aber auf der folgenden hatte sein Gegenüber Robin Parkan keine Chance. 171 Kegel zauberte der Staffelsteiner auf die Bahn, Parkan hatte nur 144 zu bieten. Die ersten beiden Sätze retteten dem Badstädter seinen Mannschaftspunkt, da er die weiteren Bahnen mit 149:157 und 143:145 abgab. Durch das bessere Gesamtergebnis von 619:598 feierte Staffelstein den vierten Mannschaftspunkt.

Nun lag es an der Schlusspaarung, den Sieg klarzumachen. Dies setzte Miroslav Jelinek auch gleich in die Tat um. 170 Kegel ließen Christoph Kaiser, der nur 141 dagegen setzte, keinerlei Chance. Zwar konnte sich der Breitengüßbacher steigern, wurde aber durch dem SKCler ausgebremst. Mit nur vier Holz (155:151) gewann Jelinek auch die zweite Bahn. Der Badstädter konnte sich auf der vorletzten Bahn nicht behaupten und gab diese mit 147:152 an seinen Kontrahenten ab. Dadurch angestachelt, legte er nach: Mit 170:159 Kegeln setzte er seinen Gegner matt. Durch diesen Schlussspurt erzielte der Badstädter starke 642 Holz und nahm Kaiser, der 603 Kegel erspielte, wichtige Holz ab. Florian Bischoff trat gegen Christian Jelitte an. Eine schwere Aufgabe für den Staffelsteiner, Jelitte schraubte erst in der vergangenen Woche seinen persönlichen Rekord auf 719 Kegel.

Bischoff begann verhalten, zunächst schaffte er nur 139 Kegel. Dies nutzte der TSVler eiskalt aus und sicherte sich den ersten Satz mit 153 Kegeln. Im zweiten Durchgang sah es besser aus. Bischoff legte mit 161 Holz nach, musste sich aber dennoch mit nur einem Kegel geschlagen geben. In den letzten beiden Duellen drehte Jelitte nochmals auf und ließ Bischoff mit 169:149 und 164:147 keine Chance. Insgesamt erspielte sich Christian Jelitte das beste Ergebnis des Tages von 648 Holz. Florian Bischoff hatte mit 596 Kegel zwar das Nachsehen, feierte aber den 7:1-Erfolg seiner Mannschaft. In 14 Tagen steht für die SKC-Spieler die Auswärtspartie in Lorsch an.



(14:10 Satzpunkte, 3712:3632 Holz)

Hess - Nüsslein 3:1 (642:599)

Reiser - Hergeth 3:1 (592:581)

Gerdau - Kirizisan 3:1 (621:603)

Hazva - Parkan 2:2 (619:598)

Bischoff - Jelitte 0:4 (596:648)

Jelinek - Kaiser 3:1 (642:603)