Junioren kicken begeistert bei der DJK Franken Lichtenfels

Bei den E-Jugend-Teams sicherte sich das Team vom TSV Grub am Forst den Titel im Endspiel gegen den FC Burgkunstadt. Die weiteren Platzierungen: 3. FC Lichtenfels, 4. Adler Weidhausen, 5. TSV Unterlauter, 6. TSV Gestungshausen, 7. TSV Neukenroth, 8. DJK Franken, 9. FV Mistelfeld, 10. FC Coburg.



A-Junioren

Beim Turnier der A-Junioren holte sich das Team der JFG Lichtenfels Leuchsental II den Sieg vor dem TV Ebern, JFG Lichtenfels Leuchsental III, Siedlung Lichtenfels und der SG TSV Wilhelmstal.



F-Junioren

Tags darauf bestritten die F-Junioren der SG)TSV Unterlauter und des FC Burkunstadt das Finale. Das Quäntchen Glück für den Turniersieg hatten die Gäste aus dem Lautertal. Die weiteren Plätze belegten: SCW Obermain, FC Coburg, TSV Grub, TSV Gestungshausen, DJK Franken, TSV Neukenroth, TSV Katschenreuth und FC Lichtenfels.



G-Junioren

Den Abschluss bildeten die G-Junioren. Die kleinen Kicker und Kickerinnen zeigten schon richtig gute Ballbehandlung und Geschick am Ball. Immerhin fielen in den 27 Spielen 79 Tore. Von den teilnehmenden Teams von FC Coburg, DJK Bamberg, VFR Katschenreuth, FC Lichtenfels, FC Burgkunstadt, FC Stockheim, TSF Theisenort, TSV Staffelstein und DJK Lichtenfels I und II durfte sich jeder Spieler über einen Pokal und jedes Team über einen Trainingsball freuen. red