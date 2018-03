Jankowiak mit Siegtor für Lettenreuther

Einen wichtigen Heimsieg im Abstiegskampf feierte Aufsteiger SpVgg Lettenreuth im Nachholspiel der Fußball-Bezirksliga Oberfranken West am Samstag mit dem 2:1 gegen die DJK Bamberg II. Von den übrigen vier angesetzten Partien fand am Sonntag nur noch eine statt. Der TSV Ebensfeld verlor sein Heimspiel gegen den Tabellendritten FC Mitwitz mit 0:4 und steckt somit weiter dick im Abstiegsstrudel.



SpVgg Lettenreuth -

DJK Bamberg II 2:1

Die Lettenreuther machten von Anfang an Druck. Aber der erste Abschluss der Bamberger in der 7. Min. führte durch F. Schmauser zum 0:1. Aus 16 m schoss er den Ball zur Führung der Gäste ins kurze Eck. Hillebrand Rick köpfte in der 9. Min. nach einem Eckball knapp am DJK-Tor vorbei. Die Bayernliga-Reserve blieb stets gefährlich, wenn sie das Mittelfeld schnell überbrückte. In der 14. Min. fiel der verdiente Ausgleichstreffer. Einen von B. Vogel getretenen Eckball köpfte D. Fischer zum Ausgleich ein. Die Gäste versuchten zu kontern. D. Bogensberger schoss frei stehend aus 14 m übers Lettenreuther Tor. In dieser Phase ging es hin und her. Beide Mannschaften besaßen Chancen zur Führung. So köpfte F. Eberth nach einem Freistoß von M. Catlakcan ganz knapp am Gästetor vorbei (32.).

In der zweiten Hälfte ging es genauso spannend weiter. Beide Mannschaften kämpften um jeden Meter Boden. Die erste Chance besaßen die Bamberger, als M. Häßler einen Freistoß vom Strafraumeck in den "Sechzehner" schlenzte und der Ball knapp am Kasten der SpVgg vorbeiflog (52.). M. Catlakcan schoss in der 63. Min. aus der Distanz daneben. Die Lettenreuther wurden etwas aggressiver, doch die nächste Chance hatte in der 67. Min. Bogensberger für die DJKler. Die SpVgg erspielte sich in der Schlussphase eine leichte Überlegenheit und wurde dafür belohnt. Der in der 64. Min. eingewechselte M. Jankowiak setzte sich vier Minuten vor Spielende gegen drei Abwehrspieler durch und erzielte aus spitzem Winkel den verdienten 2:1 Endstand. rwa

SpVgg Lettenreuth: Kaya - Beier, Di. Fischer, Eberth, Catlakcan, Da. Fischer, Kraus (57. Pfaff), Treusch, Zeiß, Vogel (64. Jankowiak), Hillebrand (90.+1 Stottele) / DJK Bamberg II: Kraus - Braun, Lauterbach, Dauer, Häßler (59. Lang), Schmauser, Bogensperger, Völker, Zhgenti, Gerner, Friedrich / SR: Özdemir (Gösmes) / Zuschauer: 50 / Tore: 0:1 Schmauser (7.), 1:1 Da. Fischer (15.), 2:1 Jankowiak (86.)

TSV Ebensfeld -

FC Mitwitz 0:4

Die Ebensfelder begannen forsch und spielten mutig nach vorne, ohne sich aber Chancen zu erspielen. Den ersten Stellungsfehler in der TSV-Abwehr bestraften die Mitwitzer durch Lukas Riedel. Der Rückkehrer vom SCW Obermain überwand Torwart Maximilian Reschke zum 0:1 (8. Min.). Die TSVler hielten dagegen. Florian Häublein flankte in der 11. Min. und fand in der Mitte Sebastian Amon. Dessen wuchtiger Kopfball parierte aber der starke Gästetorwart Jan Winterstein. In der 29. Min. bestraften die Mitwitzer eiskalt den zweiten Fehler der Heimelf. Nach einem Fehlpass von Yannik Gründel nutzten die FCler duch Max Schülein eine Drei-gegen-eins-Situation zum 0:2.

Mit viel Wut im Bauch kamen die Gastgeber aus der Kabine. In der 48. Min. schoss Amon nach Vorlage von Benedikt Quinger knapp daneben. Fünf Minuten später hatte Leon Holzheid nur noch FC-Torwart Winterstein vor sich, doch der parierte glänzend. In der 65. Min. fiel die Vorentscheidung. Maximilian Reschke kam im Strafraum gegen einen Gästestürmer zu spät - Elfmeter. Den Strafstoß verwandelte Lukas Riedel zum 0:3. Vier Minuten später scheiterte Florian Häublein wieder an Winterstein. Den Schlusspunkt setzte Max Mayer mit seinem Treffer zum 0:4, nachdem dieser zuvor mustergültig von Lukas Riedel bedient worden war. agro

TSV Ebensfeld: Reschke - Schug, Stölzel, Alt, Storath, Amon, Kremer, Häublein, B. Quinger, Gründel, Holzheid / FC Mitwitz: Winterstein - Hofmann, Engel, Müller, Wrzyciel, Maurer, Totzauer, Schülein, Riedel, Mayer, Föhrweiser / SR: Becher (Schwarzenbach/Saale) / Zuschauer: 150 / Tore: 0:1 Riedel (8.), 0:2 Schülein (29.), 0:3 Riedel (65.), 0:4 Mayer (90.+4)