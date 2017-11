Islinger gleichen kurz vor Schluss aus

In der Fußball-Kreisklasse 2 Lichtenfels führt nach dem 17. Spieltag ist der FC Schwürbitz mit dem 6:1-Sieg über Schneckenlohe mit Spitzenreiter VfR Johannisthal, der gegen Schlusslicht Oberlangenstadt nicht über ein 1:1 hinauskam, nach Punkten gleichgezogen. Das Topduo hat einen Vorsprung vor dem Dritten Schwabthal (5:2-Sieger in Obersdorf) von acht Punkten.

FC Altenkunstadt/Woffendf. -

SpVgg Isling 1:1

Mit den schlechten Witterungsverhältnissen hatten beide Mannschaften zu kämpfen. Es entwickelte sich ein Kampfspiel, das einen gerechten Ausgang nahm. In der ersten Halbzeit waren die Islinger aktiver und prüften den guten Heimtorwart Oppel des Öfteren. Nach dem Seitenwechsel fanden die Fusionskicker besser ins Spiel und hatten auch ihre Chancen. Nezaj gelang in der 70. Min. per Kopf das 1:0. Die Gäste gaben sich nicht auf und spielten munter nach vorn. Guardi gelang in der 85. Min. der 1:1-Ausgleich. bvo

FV Mistelfeld -

SV Bor. Siedl. Lichtenf. 1:5

Die Siedler zeigten von Anfang an, dass sie die drei Punkte mitnehmen wollen und hatten die Mistelfelder klar im Griff. Der Führungstreffer der Gäste fiel jedoch glücklich durch eine missglückte Flanke ins Heimtor. In der zweiten Halbzeit konterten die Gäste die Mistelfelder aus und erhöhten durch Hagel und Thomas auf 0:3. Den Ehrentreffer erzielte der Mistelfelder Abdirashid (69.). Die Siedler setzten zwei weitere Konter und sorgten durch Fischer (76., 82.) für den verdienten 1:5-Endstand. mpü

FC Schwürbitz -

VfR Schneckenlohe 6:1

Der "Göritzenelf" gelang zwar vor 80 Zuschauern ein ungefährdeter Heimsieg, doch die eifrigen Schneckenloher hielten bis Mitte der zweiten Halbzeit die Spannung hoch. Zunächst gingen die Gastgeber durch Andreas Kremer in Führung (10.). Die taktisch gut eingestellten Gäste erzielten in der 18. Min. durch Nino Fiedler den Ausgleich. Die Gastgeber machten dann mehr Druck. Heiko Oder erzielte in der 39. Min. das 2:1 und kurz vor der Pause das 3:1. Nach dem Seitenwechsel versuchten die Gäste nach vorne zu spielen. Schwürbitz besaß zwar weiter Vorteile, doch Schneckenlohe kam auch zu gefährlichen Strafraumszenen. Für die Vorentscheidung sorgte Andreas Kremer in der 62. Min. mit dem 4:1. Christopher Daumann (63.) und Christian Wich (75.) mit einem Volleyschuss aus 20 m machten das halbe Dutzend voll. Andreas Lother hatte dazwischen Pech mit einem Pfostenschuss. ha

VfR Johannisthal -

SSV Oberlangenstadt 1:1

Aufgrund mangelnder Laufbereitschaft und Einsatz ermöglichte der VfR den Gästen einen Punktgewinn. Mit einer besseren Chancenverwertung hätten diese hoch gewinnen können. Die Heimelf spielte viel zu pomadig. Der SSV konterte brandgefährlich und ging durch Eugen Rollmann mit einer feinen Einzelleistung in Führung (31.). Auch nach dem Seitenwechsel rannten die Johannisthaler kopflos an. Der SSV konterte, vergab jedoch einige Chancen fahrlässig. Dies rächte sich in der 84. Min., als Andi Gärtig gut freigespielt vor dem Torwart die Nerven behielt und sicher zum 1:1-Endstand einschob. fh

SpVgg Obersdorf -

Schwabthaler SV 2:5

Christopher Schaller führte den SSV mit drei Toren und einer Vorlage zum Sieg vor 100 Zuschauern in Obersdorf. In Führung ging jedoch die Heimelf, als der SSV-Torhüter Dinkel einen weiten Ball vor dem Strafraum klären wollte. Seinen Ausrutscher nutzte Pannier zum 1:0 aus 30 m. In der 15. Min. schlug Schaller einen Eckball scharf in den Fünfmeterraum, wo am kurzen Pfosten Spörl zum Ausgleich einköpfte. Danach war Schwabthal spielbestimmend, während Obersdorf versuchte zu kontern. Spörl zog in der 25. Min. in den Strafraum und bediente Reinhardt, der aus zehn Metern zum 1:2 traf. In der 38. Min. glich jedoch Pannier für die Heimelf aus, der im Eins-gegen-Eins gegen Dinkel die Oberhand behielt. Nur drei Minuten später zog Schwabthal erneut in Front, als Schaller aus 20 m traf. In der 60. Min. wurde Schaller geschickt, ließ noch zwei Abwehrspieler aussteigen und erzielte aus 16 m das 2:4. Seinen dritten Treffer erzielte Schaller ebenfalls aus 16 m zum Endstand (70.). red

SV Fischbach -

FC Lichtenfels II 3:1

Die Lichtenfelser übten sofort Druck auf die SV-Abwehr aus. Doch war es die Heimelf, die durch C. Schedel zur ersten Chance kam. Nach 15 Minuten erzielten die Gäste aus vermeintlicher Abseitsposition das 0:1 durch Gutgesell. Nach einer Ecke köpfte Christopher Schedel zum 1:1 ein. Fischbach war nun besser in der Partie und ließ die Gäste nur noch sporadisch vors Tor kommen. Nach einem Freistoß von Voitländer und starker Kopfballvorlage von Gallitzdörfer erzielte Seifert das 2:1 (30.). Fünf Minuten später erhöhte Traore auf 3:1, als er einen schönen Konter abschloss. Nach der Pause konnten sich die Gäste nur noch mit langen Bällen befreien. Fischbach spielte stark nach vorn und hätte das Ergebnis deutlich höher gestalten können, jedoch wurden drei Konter vom Unparteiischen wegen Abseits abgepfiffen. mp

TSF Theisenort -

FC Baiersdorf 1:0

In der 11. Min. kam Friedlein im FCB-Strafraum zu Fall. Der gefoulte Spieler trat selber zum Elfmeter an, scheiterte aber an Torwart Will. Die entscheidende Szene geschah in der 22. Min., als Weber auf der Strafraumlinie gefoult wurde und der vorbelastete Janorschke Gelb-Rot sah. Den Strafstoß verwandelte Jakobi zum Siegtreffer. Danach drängte die Heimelf den Gast in die Defensive, konnte jedoch nicht erhöhen. In Hälfte 2 spielten die Baiersdorfer mutiger nach vorne, während die Theisenorter nervös wurden. In der 55. Min. forderten die Gäste einen Elfmeter, als Hahner zu Boden ging. SR Deringer ließ allerdings weiterspielen. vb

TSV Küps - Fortuna Roth 1:0

Die Heimelf ergriff die Initiative und erspielte sich mehrere Torchancen. Eine davon nutzte Timo Bauer zum Goldenen Tor (18.). Nach dem Seitenwechsel sahen ein weiterhin offenes Spiel mit einem Chancenplus für den TSV, doch der Ball wollte nicht ins Tor. Der Gast dezimierte sich dann mit Gelb-Rot für Pülz. So blieb es beim verdienten 1:0. hha