Hofer U17 verlängert ihr Titelabo

Die SpVgg Bayern Hof ist Futsal-Bezirksmeister der B-Junioren (U17). Die Nachwuchskicker gewannen - wie schon in den vergangenen drei Jahren - die oberfränkische Meisterschaft, die am vergangenen Samstag in der Adam-Riese-Halle in Bad Staffelstein ermittelt wurde. Im Finale bezwangen die Hofer den FC Eintracht Bamberg mit 1:0. Dritter wurde die SG Wacker Haig mit einem 2:1-Erfolg über die SG Memmelsdorf.



Staffelsteiner bleiben ohne Punkte

In der Gruppe A begann Hof, als einziger Bayernligist am Start, etwas holprig. Die SpVgg musste sich im ersten Spiel gegen den BSC Saas Bayreuth mit einem 0:0 begnügen. Als Zweiter zog die SG Wacker Haig mit nur einer Niederlage gegen Hof ins Halbfinale ein. Rang 3 belegte der BSC Saas Bayreuth mit 7 Punkten vor der JFG Region Luisenburg (3) und Ausrichter der TSV Staffelstein, der ohne Punkt blieb.

In der Gruppe B schied der Finalgegner der vergangenen drei Jahre, der FC Coburg, mit nur drei Punkten als Dritter vorzeitig aus dem Titelrennen aus. Als Gruppensieger zog der FC Eintracht Bamberg souverän mit vier Siegen mit der SG Memmelsdorf ins Halbfinale ein.



Halbfinals klare Angelegenheiten

Die SpVgg Bayern Hof ließ im ersten Semifinale gegen Memmelsdorf nichts anbrennen und gewann mit 4:0. Noch deutlicher verlief die zweite Partie. Die bis dahin überraschend stark aufspielende SG Wacker Haig kam mit 1:7 gegen Bamberg unter die Räder.

Die Platzierungsspiele wurden mit einem Sechsmeter-Schießen mit je drei Schützen ausgetragen. Im Spiel um Platz 9 zwischen dem TSV Staffelstein und JFG Rödental siegte der TSV mit 3:2. Platz 7 sicherte sich der TSV Waldershof gegen die JFG Region Luisenburg mit 3:2. Fünfter wurde der BSC Saas Bayreuth mit einem 3:1 gegen den FC Coburg.

Im rasanten Spiel um Rang 3 mit Chancen auf beiden Seiten ging die SG Wacker Haig in Führung. 44 Sekunden vor Schluss glich Memmelsdorf aus und besaß 20 Sekunden später die Möglichkeit zur Führung, doch der Pfosten des Haiger Tores verhinderte dies. Fast mit der Schlusssirene gelang dem FC Wacker der Siegtreffer zum 2:1.



Finale

Das Endspiel zwischen der SpVgg Hof und dem FC Bamberg, die beide schon für die bayerische Meisterschaft am 18. Februar in Speichersdorf qualifiziert waren, war an Spannung kaum zu übertreffen. In der 4. Min. ging Hof durch Maximilian Brehm mit 1:0 in Führung. Bamberg hielt gegen den Bayernligisten sehr gut mit. Neun Sekunden vor der Schlusssirene bekamen die Domstädter noch einen Strafstoß zugesprochen, den aber der gut parierende Torhüter der Hofer abwehrte.

Bezirksjugendleiter Klaus Schmalz dankte dem ausrichtenden TSV Staffelstein als Ausrichter für einen reibungslosen Ablauf des Turniers. Alle Teilnehmer erhielten von Klaus Schmalz und Christian Brade Futsalbälle überreicht.

GRUPPE A

SG Saas-Bayreuth - TSV Staffelstein 2:0

JFG Reg. Luisenburg - Wacker Haig 1:4

Bayern Hof - SG BSC Saas-Bayreuth 0:0

TSV Staffelstein - JFG Luisenburg 0:1

SG Wacker Haig - Bayern Hof 0:3

SG Saas-Bayreuth - JFG Luisenburg 1:0

Bayern Hof - TSV Staffelstein 2:0

SG Wacker Haig - SG Saas-Bayreuth 1:0

JFG Luisenburg - Bayern Hof 0:2

TSV Staffelstein - SG FC Wacker Haig 0:4

1. SpVgg Bayern Hof 4 7:0 10

2. SG Wacker Haig 4 9:4 9

3. SG BSC Saas-Bayreuth 4 3:1 7

4. JFG Region Luisenburg 4 2:7 3

5. TSV Staffelstein 4 0:9 0



GRUPPE B

JFG Rödental - TSV Waldershof 0:2

FC Eintracht Bamberg - FC Coburg 2:1

SG SV Memmelsdorf - JFG Rödental 3:0

TSV Waldershof - FC Eintr.t Bamberg 0:4

FC Coburg - SG SV Memmelsdorf 0:2

JFG Rödental - FC Eintr.Bamberg 1:3

SG Memmelsdorf - TSV Waldershof 1:0

FC Coburg - JFG Rödental 0:2

Eintr.Bamberg - SG Memmelsdorf 2:1

TSV Waldershof - FC Coburg 1:3

1. FC Eintracht Bamberg 4 11:3 12

2. SG Memmelsdorf 4 7:2 9

3. FC Coburg 4 4:7 3

4. TSV Waldershof 4 3:8 3

5. JFG Rödental 4 3:8 3

HALBFINALE

Bayern Hof - SG Memmelsdorf 4:0

SG Wacker Haig - FC Eintr. Bamberg 1:7

SPIEL UM PLATZ 9

TSV Staffelstein - JFG Rödental 3:2

SPIEL UM PLATZ 7

JFG Luisenburg - TSV Waldershof 2:3

SPIEL UM PLATZ 5

SG Saas-Bayreuth - FC Coburg 3:1

SPIEL UM PLATZ 3

SG Memmelsdorf - SG Wacker Haig 1:2

FINALE

Bayern Hof - Eintr. Bamberg 1:0