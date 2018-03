Höchste Saisonniederlage für SG Kunstadt-Weidhausen

Im Laufe der Saison haben die Landesliga-Handballerinnen der SG Kunstadt-Weidhausen schon einige Niederlagen einstecken müssen, doch die Auswärtspleite am Samstag in Fürth hatte in dieser Hinsicht eine ganz eigene Qualität. Die Mannschaft von Christine Gahn kassierte beim 15:43 (6:21) gegen den Tabellenzweiten MTV Stadeln die bisher höchste Saisonniederlage.



Gahn: Keine Abwehr gespielt

Noch schlimmer war aus Sicht von Trainerin Christine Gahn aber, dass sich die Mannschaft in Fürth früh in ihr Schicksal ergeben hatte. Demnach ließ sie auch das Fehlen von Yvonne Lang und Fabienne Seufert nicht als Ausrede gelten. "Wir hatten einen guten Kader, aber eben auch eine Abwehr, die nicht Abwehr gespielt hat", erläuterte sie das schwache Defensiverhalten ihres Teams. "Und in der Offensive fehlt uns das Selbstvertrauen", sagte die enttäuschte SG-Trainerin, die auch die höchste Niederlage ihrer Handball-Karriere zu verdauen hatte.



Stadeln haushoch überlegen

Das Unheil nahm nach den Toren durch Franziska Röschlein zum 2:4 (6. Min.) seinen Lauf. Im Hinspiel hatte das SG-Team noch gut dagegengehalten, doch am Samstag war man zum einen mit der Athletik, dem Tempo und der Entschlossenheit des Teams von Trainer Rene Friedrich schlichtweg überfordert. Zum anderen ließen die SGlerinnen jegliches Aufbäumen gegen die drohende Niederlage vermissen. Im Minutentakt erhöhte Stadeln über Nikola Dude oder Anna Ebersberger seinen Vorsprung. Beim MTV von jeder Position Torgefahr aus, während die SG für ihr halbherziges Vorgehen in der Offensive konsequent bestraft wurde. Selbst nach der 21:6-Pausenführung ließen die Stadelnerinnen nicht locker und nahmen das Gästeteam auseinander.



Gahn: Peinlich präsentiert

Bleibt zu hoffen, dass sich die Frauen vom Obermain von dieser Klatsche nicht vollends aus der Spur bringen lassen, denn sonst werden die sechs ausstehenden Partien noch deprimierend - und das haben Mannschaft und Trainerin nicht verdient. Dafür muss das Team aber wieder seine Kämpfer-Qualitäten auspacken. "Sich so zu präsentieren, ist peinlich, und das möchte ich nicht noch einmal in dieser Saison erleben", sprach Trainerin Gahn Klartext. mts



Die Statistik

MTV Stadeln: Gasseter - Dude (9/3), A. Ebersberger (6), Mustafic (4/1), Michalowski (4), Retsch (4), Gran (4), Schechinger (3), Ullinger (2), Lenhard (2), Rothe (2), Knab (2), K. Ebersberger (1), Gräf / SG Kunstadt-Weidhausen: Fritz, Okur - Röschlein (4), Baier (4), Bauer (4), Aust (2), Schnack (1), Pühlhorn, Keeling, Maier, Held / SR: Geißler, Polz