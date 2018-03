Historischer Kantersieg für die HG Kunstadt

Die Meisterschaft scheint den Handball-Männern der HG Kunstadt in dieser Saison nicht zu reichen. Auf dem Weg dorthin will das noch immer ungeschlagene Team von Spielertrainer Johan Andersson wohl auch noch sämtliche Rekorde brechen. Einen solchen verbuchte das Team auch am Sonntag, als es die Hirschaider Regnitz-Arena mit einem 47:17-Sieg verließ und einen konsternierten Gastgeber von der SG 12 Bamberg/Hallstadt zurückließ.

Der TV Weidhausen unterlag dagegen beim Tabellenzweiten HaSpo Bayreuth II mit 25:28. "Die erste Halbzeit pfui, die zweite hui", brachte es der TVW-Trainer Steinberger nach dem Spiel auf den Punkt. Dennoch musste er seinem Team ein Lob aussprechen. Der TVW hatte sich nach dem 8:14-Pausenstand zurückgekämpft.



Bezirksoberliga, Männer

SG 12 Bamberg/Hallstadt -

HG Kunstadt 17:47

Die Kunstadter können bereits den Sekt für das Heimspiel am 25. März gegen die SG Bad Rodach/Großwalbur kalt stellen, wenn die Meisterschaft gefeiert werden dürfte.

Dabei sah es am Anfang noch gar nicht nach dem Kantersieg aus. Der Tabellenvorletzte ging trotz personeller Engpässe couragiert ans Werk und bestrafte die etwas lässige Abwehrarbeit der Gäste mit teils schön herausgespielten Toren. Hajck Karapetjan glich per Siebenmeter in der 9. Min. zum 5:5 aus. Erst nach dem 7:8 (13.) kam der Kunstadter Offensiv-Express ins Rollen. In den 23 Minuten bis zur Pause trafen die Gastgeber nur noch dreimal ins Kunstadter Gehäuse, das zunächst von Alexander Kießling und später von Simon Swoboda einmal mehr bestens gehütet wurde. Die HGK-Defensive stand sicher, obwohl Anton Lakiza, Fabian Brungs und Andrei Stirbati verletzt ausfielen. Und in der Offensive spielten sich die Gäste in einen wahren Rausch. Der junge Neuzuugang Tarek Legat zeigte auf der rechten Seite in Hirschaid sein ganzes Potenzial und kam auf 14 Feldtore. Der starke Marco Scholz erzielte den 21:8-Halbzeitstand.

Bei den SGlern vermisste man zunehmend die nötige Gegenwehr, was die weiter hungrigen HGKler über Zwischenstände von 12:30 (40.) und 15:37 (50.) nutzten, ehe sie mit einem Schlussspurt das ohnehin klare Ergebnis noch auf 17:47 nach oben schraubten. mts

SG 12 Bamberg/Hallstadt: Mellinghoff, Schraudner - Christa (5), Günther (5), Zimmer (3/1), Nicolai (2), Soleymani (2), Weber, Richter, Treubert, Reichert / HG Kunstadt: Kießling, Swoboda - Legat (14), O. Oester (7), Karapetjan (6/2), Scholz (6), Deuber (5), N. Oester (4), Jung (3), Andersson (2/2), Maile / SR: Cyranek, Posanski

HaSpo Bayreuth II -

TV Weidhausen 28:25

Mit nur zwei Wechselspielern traten die Weidhausener im Bayreuther Sportzentrum Ost an. Keine guten Voraussetzungen, um beim designierten Vizemeister etwas mitnehmen zu können. Gegen die von Beginn an aggressive und vor allem schnelle Abwehr des Gastgebers fanden die Weidhausener kaum ein Durchkommen, zumal die Gastgeber auch über einen reaktionsstarken Torwart verfügten.

Die Bayernliga-Reserve trug zudem ihre "zweite Welle" kompromisslos vor und führte so nach 15 Minuten bereits mit 8:3. Eine Auszeit von TVW-Trainer Steinberger verpuffte. Die Gäste agierten im Angriff ideenlos und in der Rückwärtsbewegung zu langsam. Folgerichtig stand zum Pausenpfiff ein 14:8 auf der Anzeigetafel.

In der Kabine fand Frank Steinberger offensichtlich die richtigen Worte. Im Angriff spielte sein Team nun druckvoller. Daniel Recknagel brachte mit drei Rückraumtreffern seine Mannschaft wieder ins Spiel zurück.

Die Lücken in der Bayreuther Abwehr wurden größer, und die Anspiele erreichten den TVW-Kreisläufer Christian Büttner, der treffsicher verwertete. Die Weidhausener verkürzten auf 18:14 (40.).

Dem gefährlichsten HaSpo-Angreifer Wolfgang Schönefeld gelangen kurz darauf drei einfache Toren in Folge, so dass die Partie beim Stand von 21:14 bereits entschieden schien. Noch einmal hielt der TVW dagegen (22:18, 46.), wobei vor allem Florian Büttner und Johannes Bauer ihre Chancen nutzten.

Auch schmeckte den Bayreuthern die Manndeckung gegen deren Spielmacher nicht. Als Christian Freitag nach einem Tempogegenstoß in der 50. Min. zum 23:21 traf, war die Partie wieder offen.

Zwei Tore in Folge von Allan van Kluyve zum 28:24 besiegelten dann aber die Niederlage des TVW. Der starke Florian Büttner verkürzte zwei Sekunden vor Schluss mit seinem vierten Treffer lediglich zum 25:28 für die Weidhausener. kag

TV Weidhausen: Zapf, Faber - Bauer (9/2), F. Büttner (5), Gebhard, Recknagel (4), Werner (2), Querfeld , C. Büttner (4), Freitag (1) / Tore für Bayreuth II: W. Schönfeld (9/6), T. Lauterbach (5), A. van Kluyve (5), X. Haider (3), S. Franz (3), C. Gottesbüren (2), J. Höpp (1) / SR: Mario Mirwald, J. Wisokoljan