HGK-Männer schlagen zurück

Weiter im Aufwärtstrend befinden sich die Bezirksoberliga-Handballer der HG Kunstadt. Denn nicht nur die Tatsache, dass die Andersson-Truppe am Samstagabend zu einem klaren 31:19 (16:11)-Heimerfolg gegen die dritte Mannschaft des HSC Coburg kam, sondern vor allem die Art und Weise, wie der Tabellenführer einen keinesfalls enttäuschenden Gast im Griff hatte, machte deutlich, dass sich die HGK derzeit auf einem sehr guten Weg befindet.

Trotz des relativ klaren Ergebnisses lieferten sich beide Mannschaften ein unterhaltsames Duell, was zum einen an der Kunstadter Spielfreude, aber auch am nicht zu übersehenden Talent des jungen Coburger Kaders lag. HSC-Coach Andreas Gahn war mit seiner Truppe ganz sicher nicht an den Obermain gereist, um ohne große Gegenwehr beide Punkte zu überreichen.

Dagegen sprach bereits die Aufstellung mit sechs Spielern der eigenen Bundesliga-A-Jugend, zum anderen aber auch ein klar erkennbarer Plan des Coburger Trainers. Der nahm nämlich von Beginn an mit Hajck Karapetjan und Johan Andersson den Kunstadter Rückraum per Manndeckung aus dem Spiel. Die HGK brauchte einige Zeit, um sich darauf einzustellen. Und auch die Kunstadter Abwehr ließ dem wurfgewaltigen Christopher Härtl anfangs zu viel Freiraum. Coburg ging folgerichtig mit 4:2 (10.) beziehungsweise 6:4 (12.) in Front.

Im Stile eines Tabellenführers ließ sich die HGK davon aber nicht aus dem Konzept bringen und stellte der jugendlichen Unbekümmertheit des Gegners die eigene Erfahrung und eine geschlossene Mannschaftsleistung entgegen. Wie ein Weckruf fungierte dabei der vom erneut starken Alex Kießling gehaltene Siebenmeter beim 6:6 (15.), den die HG postwendend zum 7:6 durch den ehemaligen Coburger Fabian Brungs nutzte. In der Folge bewies die HG, dass ihre Stärke keinesfalls auf die Fähigkeiten der Achse Andersson-Karapetjan beschränkt ist. Vielmehr waren die Kunstadter in der Lage, das Spiel in die Breite zu ziehen, wovon vor allem Oliver Oester auf dem Flügel profitierte. Auch dank seiner Treffer zogen die Hausherren Tor um Tor davon und sorgten zur Pause (16:11) für relativ klare Verhältnisse.

Nach dem Wiederanpfiff blieb die HG mit einem weiter starken Alex Kießling zwischen den Pfosten hellwach und versuchte immer wieder, das Spieltempo hochzutreiben. Da auch die jungen Gäste durchweg mit offenem Visier agierten, entwickelte sich ein unterhaltsamer Schlagabtausch, den die Gahn-Truppe aber auch deshalb verlieren musste, weil sie das Ziel zu oft verfehlte. Härtl & Co kamen auf über 20 Fehlwürfe, was die HGK konsequent bestrafte und sich somit einen um ein paar Tore zu hoch ausgefallenen 31:19-Heimerfolg erspielte.

HG Kunstadt: Kießling, Swoboda - O. Oester (6), N. Oester (5/1), Karapetjan (4/1), Brungs (4), Andersson (3), Petersen (3), Stirbati (2), Jung (2), Deuber (1), Maile (1), Lakiza / HSC Coburg III: Apfel - Härtl (4), Leon Korn (4), Carl (3/2), Gahn (2/1), Merkwirth (2), Pernet (1/1), Louis Korn (1), Baucke (1), Wolter (1), Bühler / SR: Kauschke (Niederlindach), Sahrmann (Kulmbach)