HG Kunstadt stellt Weichen zum Titel

Im dritten Anlauf scheint es nun zu klappen: Die Männer der HG Kunstadt haben am Sonntag die Weichen Richtung Meisterschaft in der Handball-Bezirksoberliga gestellt und befinden sich nach dem 24:18 (9:6)-Heimerfolg gegen den Verfolger HaSpo Bayreuth II und damit vier Punkten Vorsprung nach zwei knapp gescheiterten Versuchen in den beiden Vorjahren auf dem Weg in Richtung Landesliga. Allerdings hatte die Andersson-Truppe hierfür im vorgezogenen Endspiel gegen den Gast Schwerstarbeit zu verrichten.



Bezirksoberliga, Männer

HG Kunstadt -

HaSpo Bayreuth II 24:18

Die Zuschauer in der gut gefüllten Obermainhalle sahen zwar kein hochklassiges, dafür aber ein sehr kampfbetontes und über weite Strecken spannendes Duell zweier Mannschaften, die sich über 60 Minuten nichts schenkten. Im Mittelpunkt stand hierbei vor allem die starke 6-0-Abwehr der Gastgeber, die mit dem bärenstarken Sascha Kaufmann im HaSpo-Gehäuse ein passendes Gegengewicht fand.



Torarme erste Hälfte

Dementsprechend torarm verlief auch die erste Halbzeit. Gerade zu Beginn waren die Bayreuther den sichtlich gehemmt auftretenden Gastgebern spielerisch überlegen. Allerdings rannten sich die Bayreuther über die schnellen Gottesbüren, Geyler und Krapp immer wieder am Mittelblock der HG fest, der mit Toni Lakiza und Oliver Oester im Zentrum der große Rückhalt der Hausherren wurde. Toni Lauterbachs Tor zum 4:5 (19.) sollte Bayreuths letzter Führung sein, weil die Gastgeber im Anschluss hinten weiter Beton anrührten und auch Alexander Kießling im Kunstadter Gehäuse immer besser in die Partie fand.



Gäste zehn Minuten ohne Treffer

Über zehn Minuten gelang den Gästen kein Treffer mehr, während die HG vorne zwar weiter Stückwerk präsentierte, aber mittels vereinzelter Tempogegenstöße zum 9:5 (29.) enteilte. Es passte aber zu diesem Tag, dass die Andersson-Truppe in genau jenen Augenblicken den Sack nicht zumachte, sondern die Tür zur Aufholjagd noch offen ließ.



Bayreuth drückt aufs Tempo

In der zweiten Halbzeit war die Marschroute der Gäste des Trainergespanns Berghammer / Bunz klar: HaSpo wollte über das schnelle Spiel die zum Teil etwas betagteren Kunstadter konditionell an deren Grenzen bringen. Dies funktionierte aus verschiedenen Gründen nicht: Zum einen schwächelte Bayreuth nach dem 14:10 (39.) mehr und mehr im Abschluss, und zum anderen entlasteten Nicklas Oester und Daniel Maile jetzt die Achse Andersson, Lakiza, Karapetjan in der Offensive. So hielt die HG den Gegner konstant auf Distanz. Doch gaben sich die Bayreuther lange nicht geschlagen. Erst das Tor von Kunstadts Marco Scholz zum 21:16 (56.) besiegelte den insgesamt verdienten, am Ende etwas zu hoch ausgefallenen Sieg der vor allem kämpferisch überlegenen Kunstadter.



Bayreuther Fans benehmen sich daneben

Unschöne Szenen gab es während des Spitzenspiels nur im Bayreuther Fanblock, aus dem mit Schmähgesängen und geschmacklosen Plakaten auch die Kunstadter Spieler verunglimpft werden sollten. Die passende Antwort darauf gab die Andersson-Truppe mit dem verdienten Erfolg selbst, während Andreas Berghammer, Trainer und zugleich Vorsitzender von HaSpo Bayreuth, die Aufregung über das Verhalten der sichtlich alkoholisierten "Fans" nicht nachvollziehen konnte: "Da habe ich schon weitaus Schlimmeres gesehen." Im Falle eines Aufstiegs muss man sich mit diesem "Fanblock" nicht mehr auseinandersetzen.



Die Statistik

HG Kunstadt: Kießling, Swoboda - Karapetjan (8/3), N. Oester (4), Andersson (4), Maile (3), Lakiza (2), Stirbati (1), O. Oester (1), Scholz (1), Deuber, Brungs, Legat / HaSpo Bayreuth II: Kaufmann, Rockenmayer - Gottesbüren (5), Krapp (4/4), Geyler (3), Schönfeld (2), van Kluyve (1), Commes (1), Höpp (1), Lauterbach (1), Haider, Wurm, Franz, Kropka / SR: Heimbürge, Brennecke (beide Weimar)