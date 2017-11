HG Kunstadt nimmt Hürde in Rödental

Zwei lange Jahre mussten Spieler und Fans der ersten Handballmannschaft der HG Kunstadt auf diesen Moment warten. Nach vier "Endspielen" ohne Sieg im Kampf um den Aufstieg in die Landesliga platzte nun beim erneuten Gipfeltreffen mit der HSG Rödental/Neustadt der Knoten: Mit 29:22 (15:7) besiegte die Truppe von HGK-Spielertrainer Johan Andersson überraschend deutlich die Rödentaler und bleibt damit in der Männer-Bezirksoberliga ungeschlagen an der Tabellenspitze. Mit solchen Leistungen könnte es in dieser Saison mit der Meisterschaft klappen.



Rödental verabschiedet sich aus Titelrennen

Ganz anders sieht hingegen die Situation beim Team von HSG-Coach Niels Greiner aus. Mit der Heimniederlage und nun fünf Minuspunkten verabschiedet sich der Absteiger zunächst aus dem Titelrennen. HaSpo Bayreuth II bleibt mit zwei Minuspunkten und zuletzt herausragenden Leistungen der Verfolger Nr. 1 der HGK.

Diese feierte am Sonntagabend mit dem obligatorischen Freudentanz in der Franz-Goebel-Halle. Vielleicht das erste Mal in dieser Saison trat die Andersson-Truppe als echtes Team auf. Vor allem in der Abwehr war diese mannschaftliche Geschlossenheit nicht zu übersehen. Die 6:0-Formation der Kunstadter stand dabei so gut, dass sich die Zuschauer in der 25. Min. ungläubig die Augen rieben, als ein 3:13 auf der Anzeigetafel stand. HSG-Trainer Greiner verzweifelte an der Einfallslosigkeit seiner Mannschaft, die trotz schnellen Spiels an der gut gestaffelten HG-Abwehr um einen bärenstarken Toni Lakiza als Fels in der Brandung kaum eine Lücke fand - und falls doch, stand da ein Alexander Kießling im HGK-Tor, der den Gastgebern nicht nur dank drei gehaltener Strafwürfe den Zahn zog. Erst als Rödentals Marcel Heil in der Offensive alles oder nichts spielte, kam der Tabellendritte noch zu einer akzeptablen Trefferquote und verkürzte zur Pause auf 7:15.



HSG steigert sich nach der Pause

Den Kunstadtern war klar, dass die HSG eine derart miserable erste Halbzeit nicht unbeantwortet lassen würde. Bis zur 45. Min. folgte auch in Ansätzen der Rödentaler Sturmlauf, der weiter von Marcel Heil, aber auch von Rechtsaußen Mike Weißbrodt, der wenige Tage vor dem Spitzenspiel vom Sonneberger HV zur HSG gewechselt war, angeführt wurde.

Beim 13:18 (43.) keimte beim Heimpublikum noch einmal Hoffnung auf, doch diese wurde von Kunstadts überragendem Angriffstrio erstickt: Hajck Karapetjan, Nicklas Oester und allen voran Spielertrainer Johan Andersson machten kaum einen Fehler und sorgten für die Treffer zum 14:25 (51.).

Rödental gab sich zu keiner Zeit geschlagen, musste aber volles Risiko gehen und wurde dafür auch zunehmend mit Zeitstrafen versehen. Dank des weiterhin starken Heil verkürzte die HSG noch bis zum 22:29, musste aber auch eingestehen, dass man mit einer Offensivkraft allein ein solches Spitzenspiel nicht gewinnen kann. Ohne ein einziges Tor von Kirchner, Metz, Günther und Jäckel scheiterte die HSG auch individuell an der Entschlossenheit und der besseren Physis der HGK.



Die Statistik

HSG Rödental: Cichon, De Rooij - Heil (11/2), Weißbrodt (6), Göpfert (4), Fladt (1), Kirchner, Metz, Günther, Jäckel, Krauß, Bernecker, Anthofer, Schuhmann / HG Kunstadt: Kießling, Swoboda - Andersson (9/2), Karapetjan (9/4), N. Oester (6), Maile (3/1), Brungs (1), Jung (1), Lakiza, O. Oester, Stirbati / SR: Langner, Liebsch (beide Hammelburg)